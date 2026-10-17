Maltrato animal: un pitbull sufrió muerte cerebral tras ser atacado con un hierro

El grave hecho se registró en el barrio Reconquista. La Justicia interviene en el caso.

Hoy 07:54

Un nuevo caso de maltrato animal provoca conmoción en Santiago del Estero. El damnificado, Sergio Duarte de 26 años, relató que fue alertado por su pareja sobre el grave estado de su perro raza Pitbull, el cual fue atacado por unos vecinos a los que pudo identificar con nombres y apellidos.

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Ante la desesperante situación, Duarte cargó al can en un vehículo particular y lo trasladó de urgencia al domicilio de un médico veterinario en el barrio La Católica. Allí, el profesional le brindó las primeras curaciones de emergencia para intentar estabilizar la salud de la mascota.

Pese a los esfuerzos médicos realizados durante la madrugada, el veterinario confirmó que el perro continúa con vida pero sufrió muerte cerebral irreversible debido a los contundentes golpes recibidos.

Tras la denuncia del dueño del animal ante los efectivos de la Subcomisaría Costanera Sur, la fiscalía de turno —a cargo de la Dra. Eugenia Callegari— tomó conocimiento de la infracción a la Ley N° 14.346 de Maltrato Animal e inició las actuaciones pertinentes para determinar la responsabilidad penal de los agresores señalados.

Según se supo, la representante del Ministerio Público ordenó tomar declaración a vecinos y secuestrar el informe del veterinario sobre la salud del animal.