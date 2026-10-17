La Banda bajo la lluvia: pronóstico de clima cubierto para hoy Sábado 17 de octubre de 2026

Los bandeños enfrentarán un clima marcado por la inestabilidad y la lluvia en los próximos días. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 13.6 °C.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se encuentran bajo un cielo cubierto y con lluvias irregulares en las cercanías. La temperatura actual es de 16.8 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más fría, alcanzando los 14.6 °C.

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Las condiciones de humedad elevada se perciben en el ambiente, con un 61% de humedad. El viento sopla a una velocidad de 10.8 km/h desde el sureste, lo que contribuye a la sensación de frescor en la ciudad.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15.5 °C y la máxima alcance los 19.2 °C. Con cielos cubiertos, es probable que los bandeños se preparen para la posibilidad de más precipitaciones.

De cara al fin de semana, el pronóstico para mañana domingo indica que el clima seguirá siendo similar, con una mínima de 13.6 °C y una máxima de 22.3 °C, manteniendo el cielo cubierto a lo largo del día.

Finalmente, el lunes se prevé un leve ascenso en las temperaturas, con mínimas de 17 °C y máximas que podrían alcanzar los 24.1 °C. Sin embargo, las nubes continuarán dominando el cielo, por lo que es recomendable que los bandeños se mantengan atentos a los cambios climáticos.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.