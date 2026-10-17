El clima en Añatuya: lluvias y temperaturas frescas para el fin de semana

El clima en Añatuya se presenta con lluvias irregulares y temperaturas frescas. Los añatuyenses deben prepararse para un fin de semana cubierto.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran bajo una condición de lluvia irregular en las cercanías. La temperatura actual es de 14.9 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 12 °C.

La humedad en la región está en un 75%, lo que aporta a un ambiente de inestabilidad. Además, el viento sopla desde el sureste a una velocidad de 15.8 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas que se sentirán en la ciudad durante el día.

Para el día de hoy, el pronóstico indica un clima cubierto con una temperatura mínima de 12.5 °C y una máxima de 16 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un ambiente fresco y posiblemente lluvioso.

De cara al domingo, se espera que las condiciones sigan siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 11.1 °C y 23.5 °C. Las lluvias podrían continuar, aunque con menos intensidad que en días anteriores.

Para el lunes, el pronóstico también muestra un cielo cubierto, con una mínima de 14 °C y una máxima de 20.2 °C. Los añatuyenses deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la inestabilidad podría persistir en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.