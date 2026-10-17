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El antecedente del prófugo acusado por el crimen de la joven hallada dentro de una heladera en Córdoba

Pablo Ezequiel Gómez había sido denunciado por una expareja en 2022 y, según trascendió, recibió una condena por esa causa. Ahora permanece prófugo tras el hallazgo del cuerpo de su pareja.

Hoy 08:31
Camila Belén

El hombre buscado por el femicidio de Camila Belén Iglesias, la joven de 24 años que fue encontrada muerta dentro de una heladera en Cruz del Eje, Córdoba, tenía un antecedente por violencia de género. Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, había sido denunciado en 2022 por una expareja con la que tiene una hija.

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Según informó El Doce, el hombre fue condenado por esa causa, aunque no trascendieron detalles sobre la pena ni cuánto tiempo habría permanecido detenido.

El antecedente se conoció mientras continúa la búsqueda del principal sospechoso del crimen. Gómez permanece prófugo desde que los investigadores allanaron la vivienda que compartía con Camila y encontraron el cuerpo de la joven, oculto dentro de una heladera y cubierto con cal.

Camila estaba desaparecida desde el 2 de octubre. Su hermana Romina había contado que ese día la joven le pidió que no fuera a visitarla porque podía haber problemas.

Días después, Gómez se comunicó con ella y le aseguró que había discutido con Camila y que no sabía dónde estaba. “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”, le escribió.

Ante la falta de noticias, la familia denunció la desaparición el jueves 15 de octubre. Durante el allanamiento en la casa de Cruz del Eje, los investigadores encontraron una carta que el sospechoso habría dejado antes de escapar. En el escrito, según las primeras informaciones, habría confesado el crimen e indicado dónde estaba el cuerpo.

Gómez no estaba en la propiedad y desde entonces tiene un pedido de captura vigente. Los investigadores desplegaron operativos para encontrarlo y una de las hipótesis apunta a que podría haberse trasladado a La Rioja.

La Justicia busca establecer las circunstancias del crimen y reconstruir los últimos días de Camila, mientras continúa la búsqueda del hombre señalado como principal sospechoso.

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