El clima en Santiago del Estero para este sábado 17 de octubre de 2026: anuncian una máxima de 18° y posibilidades de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado con lluvias y temperaturas que no superarán los 18°C. Para el domingo 18 de octubre, se espera una jornada mayormente nublada, sin probabilidades de precipitaciones y con condiciones favorables para las reuniones familiares.

Hoy 01:48

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago del Estero, que estará marcado por temperaturas frescas, abundante nubosidad y algunas precipitaciones durante el sábado. Sin embargo, las condiciones mejorarían para el domingo 18 de octubre, cuando se celebra el Día de la Madre en Argentina.

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De acuerdo con el organismo nacional, el sábado 17 de octubre se presentará con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de apenas 18°C, en una jornada caracterizada por la inestabilidad y la posibilidad de lluvias en distintos momentos del día.

Durante la madrugada se prevén lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. Para la mañana, las posibilidades de lluvias aumentarán considerablemente, alcanzando valores de entre el 40% y el 70%.

Hacia la tarde podrían continuar las lluvias aisladas, aunque con menores probabilidades, mientras que durante la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con escasas posibilidades de precipitaciones.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.

Día de la Madre: cómo estará el tiempo el domingo 18 de octubre

Para quienes están organizando reuniones, almuerzos o encuentros familiares por el Día de la Madre, el pronóstico presenta un panorama más favorable.

Según el SMN, el domingo 18 de octubre tendrá una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C, por lo que se espera una jornada fresca, especialmente durante las primeras horas del día.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, aunque la buena noticia es que no se esperan lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 0% en cada franja horaria.

Durante la mañana, el termómetro rondará los 14°C, mientras que por la tarde alcanzará los 18°C, ofreciendo condiciones adecuadas para celebrar en familia, aunque será recomendable contar con algo de abrigo.

Los vientos soplarán predominantemente del sector este, con velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

Un domingo sin lluvias para celebrar en familia

De esta manera, después de un sábado lluvioso e inestable, Santiago del Estero tendrá un Día de la Madre fresco y mayormente nublado, pero sin precipitaciones previstas.

Quienes tengan pensado organizar un almuerzo familiar, visitar a sus madres o realizar alguna actividad al aire libre podrán aprovechar la jornada, aunque deberán tener en cuenta las bajas temperaturas, especialmente durante la mañana y al caer la noche.

El pronóstico corresponde a la actualización del Servicio Meteorológico Nacional del viernes 16 de octubre, a las 17.33, por lo que las condiciones podrían presentar modificaciones con el transcurso de las horas.