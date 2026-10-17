Desaparece una adolescente en Juan Bautista Alberdi, Tucumán

La familia de Renata Guadalupe Núñez solicita la colaboración de la comunidad para su búsqueda tras haber sido vista por última vez el 15 de octubre en Juan Bautista Alberdi, Tucumán.

Hoy 01:13

La Policía de Tucumán ha iniciado un operativo de búsqueda para localizar a la menor Renata Guadalupe Núñez, de 14 años, quien desapareció en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, al sur de la provincia. La última vez que fue vista fue aproximadamente a las 21 horas del 15 de octubre, tras haber salido de su hogar alrededor de las 18 horas de ese mismo día.

Según informes de la comisaría local, los familiares de Renata presentaron una denuncia en la madrugada del 16 de octubre, lo que activó un protocolo oficial y dio inicio a una investigación judicial por presunta desaparición de persona. La situación ha generado gran preocupación entre los habitantes de la región, quienes se unieron en la búsqueda de la joven.

Para facilitar la identificación de Renata, la Policía ha difundido una descripción detallada. La menor es de contextura delgada, tiene tez blanca y mide aproximadamente 1,60 metros de altura. Sus ojos son marrones oscuros y su cabello es corto, lacio y oscuro, con un flequillo característico. Al momento de su desaparición, vestía una remera de mangas largas color salmón y un pantalón de jean celeste.

La familia de Renata ha hecho un llamado a la comunidad para que colabore en la búsqueda, enfatizando la importancia de cualquier información que pueda ayudar a localizarla sana y salva. La Policía también ha solicitado a los ciudadanos que permanezcan atentos y se comuniquen si tienen alguna pista sobre su paradero.

Las autoridades han establecido líneas de contacto para reportar información. Los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono 3816064325, al 911, o acercarse a la dependencia policial más cercana. La colaboración ciudadana es crucial en este tipo de situaciones, donde cada dato puede ser determinante para el éxito de la búsqueda.

La comunidad de Juan Bautista Alberdi se encuentra movilizada, con voluntarios que se han ofrecido para ayudar en las tareas de búsqueda. La solidaridad y el apoyo mutuo son elementos esenciales en momentos como este, donde la angustia de la familia se hace presente y la preocupación por la seguridad de los jóvenes es una prioridad para todos.