Policías salvan la vida de un niño tras convulsión febril en San Pedro

Un niño de dos años fue reanimado por policías en San Pedro después de una convulsión febril, destacando la rapidez y eficacia de la intervención policial en emergencias médicas.

Hoy 02:41

En un acto heroico, dos efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Policía de la Provincia realizaron una intervención crucial para salvar la vida de un niño de dos años que había dejado de respirar tras sufrir una convulsión febril. Este incidente ocurrió en la madrugada del viernes en el barrio La Merced de la ciudad de San Pedro, Jujuy.

El procedimiento se desencadenó alrededor de la 01:00 de la mañana, cuando la línea de emergencias 911 recibió un llamado crítico que alertaba sobre la situación del menor. En respuesta inmediata, los efectivos policiales se dirigieron a la dirección indicada, donde encontraron al niño en brazos de su madre, sin signos vitales, mientras caía una intensa lluvia.

Frente a la situación crítica y la falta de respuesta a las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la patrulla tomó la decisión de trasladar al niño de urgencia en una de las motocicletas policiales hacia la guardia de Pediatría del hospital local. Este traslado fue esencial, dado que el tiempo es un factor determinante en situaciones de emergencia médica.

Durante el trayecto al centro de salud, los policías continuaron con las maniobras de RCP, a pesar de la dificultad de hacerlo en un vehículo en movimiento. Esta acción fue vital, ya que a solo dos cuadras de llegar al hospital, el menor logró recuperar su respiración y comenzó a llorar, lo que evidenció su retorno a un estado vital estable.

Al llegar a la guardia de Pediatría del hospital de San Pedro, el niño fue atendido de inmediato por personal médico especializado, quienes trabajaron para estabilizar sus parámetros vitales. Tras recibir la medicación adecuada para el control de la convulsión febril, el menor fue ingresado en observación, donde se confirmó que estaba fuera de peligro.

Este suceso resalta la importancia de la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en situaciones críticas, así como la capacitación que reciben para actuar en emergencias médicas. La intervención de los efectivos del GOM no solo salvó una vida, sino que también brindó un alivio significativo a la familia afectada.

La comunidad de San Pedro ha expresado su gratitud hacia los efectivos policiales, quienes demostraron un compromiso notable en el cumplimiento de su deber, resaltando el valor de su labor en la protección y bienestar de los ciudadanos.