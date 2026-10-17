Tragedia en Mendoza: cayó de la caja de la camioneta de su papá y murió atropellado

El niño, de 5 años, viajaba en un Peugeot 504 en una chacra de Junín cuando cayó y fue embestido por el mismo vehículo.

Hoy 08:08

Un nene de 5 años murió este viernes en el departamento de Junín, provincia de Mendoza, después de caer de la caja de una camioneta y ser atropellado por el mismo vehículo, que manejaba su padre.

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El hecho ocurrió dentro de una chacra ubicada en la zona de calle Martínez y Sud Alto Verde. Según las primeras averiguaciones, el hombre, de 28 años, estaba al volante de una Peugeot 504 cuando comenzó a hacer marcha atrás.

Según informó Mendoza Post, por motivos que todavía se investigan, el chico cayó de la caja y fue atropellado por la camioneta.

A las 18.38, un llamado al 911 alertó sobre el atropellamiento de un menor. Cuando el personal policial llegó al lugar, le informaron que el nene ya había sido trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional Dr. Alfredo Ítalo Perrupato. Allí, el médico de guardia lo revisó y constató que había muerto.

En la chacra intervino el ayudante fiscal de turno, que ordenó las actuaciones correspondientes y el trabajo de la Policía Científica para avanzar con la investigación. Por el momento, se intenta establecer cómo ocurrió el hecho y las circunstancias en las que el nene cayó de la camioneta.