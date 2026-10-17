Mientras espera por Paredes, Boca recuperó a Velasco y Villa para la revancha con Vasco

Rodolfo Arruabarrena recibió varias positivas tras la práctica post victoria ante Talleres: el capitán evoluciona favorablemente, el ex Independiente entrenó a la par y el colombiano se sumará mañana al grupo.

Hoy 17:29

Boca Juniors no tiene descanso y ya puso la mira en uno de los partidos más importantes de la temporada: la revancha frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Después de derrotar 2-1 a Talleres en La Bombonera y alcanzar la cima de la tabla anual, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena regresó a los entrenamientos con varias novedades positivas.

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La principal expectativa gira alrededor de Leandro Paredes, quien continúa evolucionando favorablemente de su lesión y mantiene la ilusión de llegar al encuentro en el Maracaná. Además, Alan Velasco volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, mientras que Sebastián Villa se reincorporará al grupo en la próxima práctica.

Las novedades representan un alivio para el cuerpo técnico, que necesita contar con la mayor cantidad de alternativas posibles para intentar revertir la serie frente al conjunto brasileño.

Alan Velasco sorprendió con su recuperación y podría ser titular

Una de las mejores noticias para Boca fue la evolución de Alan Velasco, quien volvió a trabajar con normalidad después de sufrir un desgarro en el aductor izquierdo durante el encuentro frente a Unión, disputado el pasado 2 de octubre.

El exfutbolista de Independiente atravesaba un buen momento futbolístico y se había ganado un lugar en el equipo tras la lesión de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné.

Inicialmente, los médicos habían estimado un período de recuperación de al menos tres semanas. Sin embargo, la respuesta de Velasco en el entrenamiento alimentó las expectativas de que pueda estar disponible para la revancha.

Incluso, no se descarta que el atacante pueda ser titular frente a Vasco da Gama, aunque su presencia dependerá de cómo responda físicamente durante los próximos días.

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Leandro Paredes acelera su recuperación y sueña con llegar al Maracaná

La situación de Leandro Paredes es una de las que más atención genera en el cuerpo técnico de Boca.

El capitán sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho frente a Instituto, hace poco más de una semana, pero su evolución viene siendo favorable.

Actualmente, el mediocampista realiza un tratamiento con plasma rico en plaquetas y desarrolla trabajos livianos de campo, bajo la supervisión de los kinesiólogos del club.

Aunque todavía no se incorporó a los entrenamientos grupales, Paredes mantiene la intención de estar presente en la revancha frente a Vasco da Gama.

Su recuperación en un plazo tan corto representaría una situación poco habitual para una lesión muscular de estas características, por lo que el cuerpo técnico seguirá evaluando su evolución.

La decisión final sobre su participación quedará en manos de Rodolfo Arruabarrena, quien deberá determinar si el futbolista está en condiciones de jugar sin asumir riesgos innecesarios.

Sebastián Villa se recuperó y volverá a estar disponible

Otra noticia positiva para el Xeneize tiene como protagonista a Sebastián Villa, quien completó su recuperación del esguince en el tobillo derecho que sufrió durante el partido de ida frente a Vasco da Gama.

El delantero colombiano no estuvo disponible en la victoria ante Talleres, pero se espera que vuelva a entrenarse con el grupo en la próxima práctica.

De no surgir inconvenientes, Villa estará a disposición de Arruabarrena para el encuentro en Brasil, donde podría convertirse en una alternativa ofensiva desde el banco de suplentes.

Su regreso le permitirá al entrenador recuperar una opción importante para un partido en el que Boca necesitará buscar el resultado.

Battaglia también se perfila para la revancha

A las recuperaciones de Velasco y Villa se suma la evolución física de Rodrigo Battaglia, quien consiguió disputar los 90 minutos frente a Talleres sin presentar inconvenientes.

El mediocampista respondió favorablemente a la exigencia del encuentro y también aparece como una alternativa para integrar el equipo que enfrentará a Vasco da Gama.

De esta manera, Arruabarrena comienza a recuperar piezas importantes en un momento decisivo de la temporada, aunque todavía deberá resolver varias cuestiones relacionadas con la condición física de sus futbolistas.

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Boca prepara el viaje a Brasil con una delegación de 33 jugadores

El plantel de Boca Juniors continuará con su preparación en el predio de Ezeiza antes de emprender viaje hacia Río de Janeiro.

La delegación estará integrada por 33 futbolistas y tiene previsto partir hacia Brasil a las 14 horas, una vez finalizado el entrenamiento.

Posteriormente, el equipo realizará una práctica en el predio de Flamengo, donde continuará ajustando los últimos detalles de cara al encuentro en el Maracaná.

Con la necesidad de remontar la serie frente a Vasco da Gama, Boca afronta días determinantes para definir su formación.

Mientras Alan Velasco y Sebastián Villa aparecen cada vez más cerca de regresar, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Leandro Paredes, cuyo posible retorno podría convertirse en una de las principales novedades del Xeneize para buscar el pase a la final de la Copa Sudamericana 2026.