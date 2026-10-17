Cronograma completo de la Semana de la Comunicación en la UCSE: cinco días de charlas, talleres y actividades gratuitas

Del lunes 19 al viernes 23 de octubre, la Universidad Católica de Santiago del Estero será sede de una serie de actividades destinadas a estudiantes, profesionales y público en general. Conocé las propuestas previstas para esta nueva edición.

Hoy 17:51

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) llevará adelante una nueva edición de la Semana de la Comunicación, que se desarrollará del 19 al 23 de octubre, con una agenda que incluirá charlas, talleres, encuentros con profesionales y presentaciones de trabajos académicos.

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La propuesta es organizada por la Licenciatura en Comunicación Social, perteneciente a la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo (FCID), y contará con actividades abiertas a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

¿Cuál es el cronograma de la Semana de la Comunicación?

Durante las cinco jornadas, estudiantes de primero a cuarto año, docentes, graduados y profesionales del ámbito local y regional participarán de diferentes actividades de formación e intercambio.

El cronograma, que se extenderá desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre, contempla charlas y mesas de intercambio con referentes de la comunicación, talleres de formación profesional y presentaciones de proyectos y producciones académicas elaboradas por los estudiantes.

Estas actividades permitirán abordar diferentes aspectos del ejercicio profesional de la comunicación, además de compartir experiencias y conocer los trabajos desarrollados durante el año.

Los horarios, disertantes y actividades específicas de cada jornada pueden consultarse en el cronograma completo publicado en las redes sociales oficiales de la UCSE.

Una propuesta abierta a toda la comunidad

La directora de la Licenciatura en Comunicación Social, Jesica Escalada, destacó que la iniciativa busca promover el intercambio de conocimientos y acercar a los estudiantes al ámbito profesional.

“Estamos muy felices de anunciar una nueva edición de la Semana de la Comunicación. Serán días llenos de intercambio y creatividad, pensados para nuestros estudiantes y para toda la comunidad”, expresó.

Asimismo, señaló que la propuesta permitirá visibilizar las producciones de los estudiantes de primero a cuarto año y poner en valor la formación académica de los futuros comunicadores.

En ese sentido, destacó la actualización del plan de estudios de la carrera, que incorpora nuevos títulos intermedios en Community Management, Periodismo, Tecnologías de la Comunicación y Diseño Multimedial.

Desde la organización recordaron que todas las actividades serán gratuitas y se entregarán certificados a los participantes.