Una delegación argentina viajó al Reino Unido en medio de la creciente tensión por Malvinas y la explotación petrolera

El secretario de Minería, Luis Lucero, encabeza una comitiva que participará de encuentros con inversores en Londres. El viaje se produce días después de que el Gobierno de Javier Milei recurriera a un tribunal internacional para frenar la explotación de hidrocarburos en las islas.

Hoy 17:59

En medio de una creciente tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de sus recursos naturales, una delegación de funcionarios argentinos viajó a Londres para participar de una serie de encuentros internacionales vinculados con la industria minera.

La comitiva está encabezada por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien partió el miércoles 14 de octubre hacia la capital británica acompañado por representantes técnicos de Mendoza y Jujuy, provincias con importantes proyectos relacionados con el cobre y el litio.

El funcionario participará de la London Metal Exchange Week (LME Week), uno de los principales encuentros internacionales de la industria de los metales, donde buscará presentar las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina.

Según informó Infobae, Lucero tiene previsto participar el 20 de octubre del Argentina Day, una jornada organizada por la Embajada argentina en Londres para promocionar las posibilidades de desarrollo minero del país.

Posteriormente, el 21 de octubre, expondrá en el Wood Mackenzie LME Forum, donde se abordarán cuestiones relacionadas con los minerales críticos, las cadenas internacionales de suministro y las inversiones occidentales en el sector.

El viaje de Milei que quedó suspendido

La participación argentina en Londres se produce luego de que el Gobierno nacional decidiera suspender un viaje que tenía previsto realizar el presidente Javier Milei al Reino Unido.

Inicialmente se evaluaba organizar una misión de mayor nivel político, con presencia del mandatario y gobernadores argentinos. Sin embargo, el incremento de las diferencias diplomáticas por Malvinas modificó los planes oficiales.

El 3 de septiembre, la Casa Rosada anunció sanciones y una iniciativa legislativa contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, especialmente aquellas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion.

A partir de ese escenario, el viaje presidencial quedó descartado y la representación argentina se limitó a funcionarios especializados en minería.

Argentina llevó el conflicto por el petróleo de Malvinas a un tribunal internacional

La visita de los funcionarios argentinos coincide con un nuevo capítulo de la controversia diplomática por el Atlántico Sur.

El pasado 13 de octubre, el Gobierno de Javier Milei presentó una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar las actividades de explotación petrolera impulsadas por empresas británicas e israelíes en aguas próximas a las Islas Malvinas.

La presentación busca impedir nuevas operaciones extractivas, restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones y evitar que el Reino Unido otorgue nuevas autorizaciones mientras continúa la controversia.

El principal foco del conflicto es el proyecto Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

La iniciativa contempla una inversión estimada de 2.200 millones de dólares y prevé comenzar la producción de petróleo en 2028, con una capacidad proyectada de hasta 180.000 barriles diarios.

Desde el Gobierno argentino sostienen que estas actividades vulneran sus derechos soberanos sobre los recursos naturales del área en disputa.

Por su parte, las autoridades británicas rechazaron las medidas impulsadas por Argentina y defendieron las actividades económicas desarrolladas bajo su administración en el archipiélago.

La relación comercial continúa pese a las diferencias diplomáticas

A pesar del conflicto por Malvinas, ambos países mantienen espacios de cooperación económica, especialmente en sectores vinculados con los minerales estratégicos.

La Argentina busca posicionarse como un proveedor internacional de litio y cobre, recursos fundamentales para la transición energética, la fabricación de baterías y el desarrollo de nuevas tecnologías.

En este contexto, la participación de Lucero en Londres refleja la intención del Gobierno nacional de mantener abiertos los canales de inversión y cooperación comercial, mientras sostiene sus reclamos diplomáticos y judiciales por la soberanía y los recursos naturales de las Islas Malvinas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá avanzar con el tratamiento de la solicitud argentina, en un escenario donde las diferencias entre Buenos Aires y Londres continúan generando repercusiones políticas y económicas.