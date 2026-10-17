Gimena Accardi y Seven Kayne compartieron un romántico video y revolucionaron las redes

El cantante publicó una grabación junto a la actriz en la que interpretan una canción de amor y terminan con un tierno beso en la mejilla. La publicación generó una ola de comentarios en las redes sociales, donde sus seguidores siguen de cerca las señales de su vínculo.

Hoy 21:24

Gimena Accardi y Seven Kayne volvieron a quedar en el centro de la atención en las redes sociales después de que el músico compartiera un romántico video junto a la actriz. En las imágenes, ambos cantan un fragmento de su nueva canción, “bbylove todomiamor 4u”, y cierran la secuencia con un beso en la mejilla que despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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En la grabación, los dos interpretan el estribillo del tema, que incluye frases como “Ey, quiero darte todo mi amor” y “Solo quiero hacerte sonreír”. La escena se sumó a una serie de publicaciones y apariciones compartidas que, durante las últimas semanas, alimentaron las versiones sobre un posible romance entre la actriz y el artista.

La publicación no tardó en generar comentarios. “Al final sí se volvió a enamorar”, escribió una usuaria, mientras que otros seguidores hicieron referencia a la diferencia de edad entre ambos. Aunque ninguno confirmó públicamente la relación, sus interacciones mantienen el tema entre los más comentados por sus fanáticos.

Las señales que alimentaron los rumores

El video no fue la primera muestra de cercanía entre Accardi y Seven Kayne, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero. En las últimas semanas, ambos compartieron imágenes de viajes, salidas y momentos juntos, lo que reforzó las especulaciones sobre el vínculo.

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue el saludo que la actriz le dedicó al cantante por su cumpleaños número 27. “Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar”, escribió junto a un video en el que él disfrutaba de un atardecer con amigos.

El músico también compartió fotografías de esa celebración. Entre ellas, una imagen de ambos en la tribuna de un recital de Kanye West en Madrid despertó comentarios de sus seguidores, que interpretaron la aparición conjunta como otra señal de su cercanía.

Además, circularon imágenes de una cena en un local de hamburguesas, donde se los veía tomados de la mano. En otra fotografía, el fondo del establecimiento mostraba la frase “Directo al corazón”, un detalle que también fue replicado en las redes sociales.

El vínculo comenzó a ser relacionado con una ficción

Las primeras versiones sobre una posible relación entre Gimena Accardi y el músico surgieron en torno al rodaje de TILF, una serie vertical impulsada por la actriz, en la que ambos comparten proyecto. Accardi también dirige la producción y trabaja en la edición de los nuevos episodios junto a su amiga y colega Agustina Navarro.

El acercamiento entre los intérpretes comenzó a generar comentarios después de la separación de la actriz de Nicolás Vázquez, con quien mantuvo una relación durante casi dos décadas. Desde entonces, las apariciones junto a Seven Kayne fueron seguidas de cerca por los usuarios de las redes sociales.

Durante los últimos meses, ambos publicaron postales de escapadas y encuentros en Buenos Aires y la Costa Atlántica. También recibieron mensajes de apoyo de sus seguidores, que celebraron las imágenes compartidas y la cercanía que mostraban frente a cámara.

Por ahora, ni Gimena Accardi ni Seven Kayne realizaron declaraciones públicas para confirmar formalmente su relación. Sin embargo, el nuevo video, difundido en el marco de la promoción de la canción “bbylove todomiamor 4u”, volvió a ponerlos en el centro de las especulaciones sobre su vida sentimental.