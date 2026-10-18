Olímpico arrancó su primera gira con un triunfazo ante Regatas en Corrientes

El Negro derrotó al Fantasma por 83-80 y volvió a festejar en la Liga Nacional.

Hoy 23:21

Olímpico de La Banda consiguió una enorme victoria en Corrientes al derrotar 83-80 a Regatas, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet 2026/27. El equipo dirigido por Leonardo Costa mostró carácter en los momentos decisivos, se recuperó después de perder la ventaja en el último cuarto y terminó celebrando su segundo triunfo consecutivo en la competencia.

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El Negro bandeño tuvo un arranque arrollador, llegó a sacar una importante diferencia y resistió la reacción del conjunto correntino, que incluso consiguió pasar al frente durante el último período.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía complicarse, apareció Jeremías Frontera, quien fue determinante con un triple, una recuperación y una bandeja que permitieron a Olímpico recuperar el control y quedarse con una victoria muy importante fuera de casa.

Olímpico arrancó con todo y sorprendió a Regatas

El equipo santiagueño tuvo un comienzo prácticamente perfecto. Con una gran intensidad ofensiva y aprovechando las dificultades defensivas del local, Olímpico estableció un parcial de 16-3 durante los primeros cuatro minutos.

La visita mantuvo el dominio durante gran parte del cuarto inicial y consiguió cerrarlo con una ventaja de 25-16.

Regatas, por su parte, sufrió para encontrar efectividad en ataque. Recién promediando el primer segmento pudo convertir su primer lanzamiento de campo, después de haber sumado únicamente desde la línea de tiros libres.

En el segundo cuarto, el Remero comenzó a reaccionar. Con ajustes defensivos y una mayor efectividad desde el perímetro, logró reducir la distancia.

Pese a la levantada del conjunto local, Olímpico se fue al descanso ganando 42-39, manteniendo una ventaja que había construido desde el arranque.

Regatas reaccionó y el partido se definió en un cierre electrizante

El tercer período mostró un desarrollo muy equilibrado, con ambos equipos intercambiando conversiones y buscando imponer su ritmo.

Regatas intensificó su defensa y encontró mejores opciones en ofensiva, pero Olímpico respondió con efectividad y consiguió mantenerse al frente.

El equipo de Leo Costa cerró el tercer cuarto ganando 61-57, aunque la diferencia dejaba todo abierto para los últimos diez minutos.

La reacción correntina finalmente llegó en el inicio del cuarto período. Después de dos minutos, Regatas igualó el marcador en 64 y posteriormente pasó al frente por primera vez con un triple de Iván Gramajo, que estableció el 67-64. Sin embargo, la ventaja duró poco.

El conjunto local cometió errores en el traslado de la pelota y desperdició algunas oportunidades ofensivas, situaciones que Olímpico aprovechó para recuperar el liderazgo.

En ese momento apareció la figura de Jeremías Frontera, quien convirtió un triple fundamental y luego protagonizó una recuperación que terminó en una bandeja decisiva.

Con el marcador 83-80 a favor de Olímpico y apenas 27 segundos por jugar, Lucas Pérez administró la última posesión y dejó correr el reloj ante la pasividad de la defensa local, asegurando el triunfo visitante.

Wrighten fue el goleador del Negro

Una de las claves de la victoria de Olímpico estuvo en su gran efectividad ofensiva.

El conjunto bandeño terminó el partido con 21 conversiones en 28 intentos de dos puntos, además de 10 triples en 24 lanzamientos, números que reflejan la precisión del equipo durante buena parte del encuentro.

Austin Wrighten fue el máximo anotador de Olímpico con 18 puntos, mientras que Jeremías Frontera aportó 17 unidades y fue protagonista de las acciones más importantes del cierre.

Por el lado de Regatas, el goleador del partido fue Iván Gramajo, quien terminó con 25 puntos, aunque su gran actuación no alcanzó para evitar la derrota del conjunto correntino.

Lucas Lorenzen tuvo su debut con la camiseta de Olímpico

La victoria también dejó una novedad importante para el plantel dirigido por Leonardo Costa: el estreno del estadounidense Lucas Lorenzen.

El alero de 1,97 metros, anunciado recientemente como nuevo refuerzo del Negro, se incorporó directamente a la delegación en Corrientes y tuvo sus primeros minutos en la Liga Nacional.

Lorenzen disputó algo más de seis minutos y no consiguió anotar, en lo que representó su primera presentación oficial con la camiseta de Olímpico.

El estadounidense llega procedente de Western Illinois University, donde se destacó como uno de los principales anotadores de su equipo en la NCAA División I.

Su incorporación representa una nueva alternativa ofensiva para Costa, que buscará integrarlo progresivamente al funcionamiento colectivo.

Olímpico buscará cerrar la gira con otra victoria ante San Martín

Después del gran triunfo frente a Regatas, Olímpico alcanzó su segunda victoria consecutiva, tras haber derrotado anteriormente a Boca Juniors por 93-80 en el estadio Vicente Rosales.

El conjunto bandeño intentará extender su buen momento este martes 20 de octubre, desde las 21, cuando enfrente a San Martín de Corrientes en el cierre de su primera gira de la temporada.

Con una actuación de gran efectividad, personalidad para reaccionar y jugadores determinantes en el momento justo, Olímpico se llevó un triunfazo por 83-80 ante Regatas y ratificó su crecimiento en la Liga Nacional de Básquet.