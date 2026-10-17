Sarmiento volvió a empatar con Sportivo Belgrano y avanza en la Reválida del Torneo Federal A

El Profe igualó sin goles como local ante el elenco de San Francisco y logró la clasificación gracias a la ventaja deportiva.

Hoy 20:35

Sarmiento de La Banda consiguió una clasificación fundamental en su camino hacia la Primera Nacional. El conjunto santiagueño empató 0-0 frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, en el partido de vuelta de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A 2026, y avanzó a la siguiente instancia gracias a la ventaja deportiva.

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El Profe llegaba al compromiso después de haber igualado 1-1 en Córdoba durante el encuentro de ida, por lo que sabía que un nuevo empate sería suficiente para conseguir el boleto a la tercera fase.

Con ese panorama, el equipo bandeño disputó un partido inteligente, logró sostener el resultado sin goles y terminó celebrando la clasificación ante su gente.

Sarmiento aprovechó la ventaja deportiva y selló su clasificación

Después del empate conseguido en territorio cordobés, Sarmiento de La Banda tenía la posibilidad de definir la eliminatoria como local y con dos resultados a su favor.

El Profe necesitaba ganar o empatar para avanzar, mientras que Sportivo Belgrano estaba obligado a conseguir una victoria para continuar en competencia.

Durante el encuentro disputado en La Banda, el conjunto santiagueño consiguió mantener su arco en cero y evitar que el equipo cordobés encontrara el gol que necesitaba para revertir la serie.

Finalmente, el 0-0 fue suficiente para que Sarmiento consiguiera su clasificación, sin necesidad de recurrir a una definición por penales.

El Profe mantiene vivo el sueño de ascender a la Primera Nacional

Con esta clasificación, Sarmiento de La Banda avanzó a la tercera fase de la Reválida del Torneo Federal A, instancia en la que continuará luchando por su gran objetivo de la temporada: conseguir el ascenso a la Primera Nacional.

La serie frente a Sportivo Belgrano terminó con dos empates: 1-1 en Córdoba y 0-0 en La Banda, resultados que favorecieron al equipo santiagueño por contar con la ventaja deportiva.

De esta manera, el Profe superó otro obstáculo en el camino hacia el ascenso y se mantiene entre los equipos que continúan en carrera.

Ahora, Sarmiento aguardará conocer a su próximo rival en la tercera fase de la Reválida, con la ilusión intacta de seguir avanzando y acercarse cada vez más a la segunda categoría del fútbol argentino.