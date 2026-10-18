Central Córdoba tiene todo listo para visitar a Newell's: los convocados por Sebastián Domínguez

El Ferroviario realizó su última práctica en el Gigante de Arroyito y quedó listo para enfrentar a la Lepra este lunes por el Torneo Clausura.

Hoy 21:02

Central Córdoba completó su última sesión de entrenamientos antes del partido frente a Newell's Old Boys, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El plantel dirigido por Sebastián Domínguez trabajó en el estadio Gigante de Arroyito, perteneciente a Rosario Central, y quedó listo para afrontar el compromiso de este lunes 19 de octubre, desde las 19.

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El Ferroviario llegará al encuentro con una tranquilidad importante: ya tiene asegurada su permanencia en la Primera División para la temporada 2027, luego de que la derrota de Aldosivi frente a Estudiantes de Río Cuarto terminara de definir su situación en la lucha por evitar el descenso.

Sin embargo, el conjunto santiagueño buscará recuperar terreno en el campeonato y cortar una racha de ocho partidos consecutivos sin victorias.

Última práctica en Rosario

El plantel profesional del Ferroviario desarrolló su entrenamiento en las instalaciones del estadio Gigante de Arroyito, donde llevó adelante los últimos trabajos antes de enfrentar a Newell's.

La sesión comenzó con movimientos físicos de activación y posteriormente continuó con ejercicios tácticos, destinados a ajustar los detalles de cara al compromiso frente al equipo rosarino.

Central Córdoba viene de igualar 2-2 ante Estudiantes de La Plata y buscará reencontrarse con los tres puntos en una cancha exigente.

Con la permanencia confirmada, el equipo de Sebastián Domínguez intentará cerrar de la mejor manera posible su participación en la fase regular del Torneo Clausura.

Los 23 convocados para enfrentar a Newell's

El cuerpo técnico confirmó la nómina de 23 futbolistas que estarán disponibles para el encuentro en Rosario.

Arqueros

1. Alan Aguerre

Alan Aguerre 25. Javier Vallejos

Defensores

2. Alejandro Maciel

Alejandro Maciel 3. Leonardo Marchi

Leonardo Marchi 13. José Gómez

José Gómez 17. Yuri Casermeiro

Yuri Casermeiro 20. Fernando Martínez

Fernando Martínez 21. Felipe Aguilar

Felipe Aguilar 23. Darío Cáceres

Darío Cáceres 32. Nicolás Garrido

Mediocampistas

10. Marco Iacobellis

Marco Iacobellis 11. Horacio Tijanovich

Horacio Tijanovich 18. Lucas González

Lucas González 22. Matías Vera

Matías Vera 41. Tiziano Ramírez

Tiziano Ramírez 43. Ignacio Santillán

Ignacio Santillán 55. Juan José Cardozo

Delanteros

7. Diego Barrera

Diego Barrera 9. Lucas Varaldo

Lucas Varaldo 27. Michael Santos

Michael Santos 28. Leonardo Sequeira

Leonardo Sequeira 44. Kevin Ibáñez

Kevin Ibáñez 47. Martín Cuitiño

Central Córdoba visita a Newell's con la permanencia asegurada

El encuentro entre Newell's y Central Córdoba se disputará este lunes 19 de octubre, desde las 19, en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimotercera jornada del Torneo Clausura.

El partido contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por TNT Sports.

Para el Ferroviario será una oportunidad de cambiar su presente futbolístico después de una extensa seguidilla sin victorias.

Con 23 jugadores convocados, la preparación finalizada y la continuidad en Primera División garantizada, Central Córdoba buscará dar una respuesta positiva frente a Newell's y volver a festejar en el Torneo Clausura.