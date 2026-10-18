Conmoción: hallaron sin vida a un hombre en una zona de monte cerca de la Ruta Provincial 6

El hombre fue identificado como Juan Carlos Juez. Su automóvil había sido encontrado abandonado y fue localizado durante un rastrillaje a pocos metros del vehículo.

Hoy 02:02

El procedimiento se llevó a cabo este sábado, alrededor de las 19.30, luego de que personal de Gendarmería Nacional alertara sobre un automóvil que permanecía abandonado desde la tarde del viernes en el kilómetro 18 de la Ruta Provincial N.º 6. Durante el rastrillaje por la zona, los efectivos encontraron a Juan Carlos Juez sin vida, a unos 150 metros del vehículo.

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De acuerdo con la información policial, el vehículo, un Fiat Punto Sporting, había sido localizado abandonado desde el viernes 16 de octubre, alrededor de las 14. En su interior se encontraban un teléfono celular, las llaves y documentación perteneciente a Juez.

Al ser entrevistado por los efectivos, su hermano, Sergio Juez, manifestó que no lo veía desde el día anterior y señaló que atravesaba un momento difícil tras una separación de pareja.

Posteriormente, Cardozo, de 25 años, oriundo de El Quebracho, Catamarca, e Infante, de 44, de Frías, quienes trabajan para el titular del vehículo, se presentaron en el lugar y reconocieron el automóvil.

A partir de esa situación, se inició un rastrillaje en las inmediaciones y los efectivos localizaron al hombre sin vida en una zona de monte cercana al rodado.

El lugar quedó preservado a la espera de la intervención del fiscal Alfonso Arce y del personal de Criminalística, que deberán realizar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 23, junto con Gendarmería Nacional.