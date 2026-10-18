Accidente en Huacalera involucra a tres vehículos y deja heridos

Un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 9 en Huacalera dejó dos heridos que fueron trasladados al hospital tras una colisión entre tres vehículos.

Hoy 02:25

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar este viernes cerca de las 20:10 horas sobre la Ruta Nacional 9, en la localidad de Huacalera, Jujuy. El siniestro involucró a tres vehículos, lo que generó preocupación en la comunidad local. Según el informe de la Unidad Regional 3, los vehículos afectados fueron un tractor rojo y negro, conducido por un hombre de 34 años, una Renault Duster blanca, al mando de un varón de 39 años, y una camioneta Peugeot gris, que era manejada por un hombre de 64 años.

Tras el choque, se activaron los protocolos de emergencia, y personal de Seguridad Vial realizó controles de alcoholemia a los conductores implicados en el accidente. Los resultados revelaron que el test del tractorista arrojó un nivel de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el conductor de la Duster dio negativo en la prueba.

En el lugar del incidente, trabajaron arduamente Bomberos de la Unidad Regional 3, así como Bomberos Voluntarios y efectivos de Seguridad Vial. Además, el personal del Hospital Salvador Mazza acudió para atender a los heridos, siendo necesario el traslado de dos de ellos al centro de salud local para recibir atención médica adecuada.

Las circunstancias que llevaron a este siniestro vial son objeto de investigación. Un equipo de Criminalística se presentó en la escena para llevar a cabo las pericias necesarias que permitan esclarecer los hechos y determinar la dinámica del choque. Este proceso es fundamental para establecer las responsabilidades de cada uno de los conductores implicados.

Los accidentes de tránsito son un problema recurrente en las vías argentinas, y este incidente en Huacalera pone de manifiesto la importancia de la conciencia vial y el cumplimiento de las normas de tráfico. Las autoridades locales han reiterado la necesidad de extremar las precauciones al transitar por rutas nacionales, especialmente en horarios de alta circulación.

La comunidad de Huacalera se encuentra en alerta tras este accidente, y se espera que las autoridades refuercen las medidas de seguridad vial en la zona para prevenir futuros incidentes. La colaboración entre los diferentes organismos de seguridad es crucial para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.