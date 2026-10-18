Violencia escolar en San Ramón de la Nueva Orán genera preocupación

Un reciente incidente de violencia escolar en Salta, donde una madre agredió a una adolescente en las afueras de una escuela, ha generado un amplio debate sobre el bullying y la seguridad en las instituciones educativas.

Hoy 01:34

Un impactante video divulgado en redes sociales ha vuelto a poner en el centro de la discusión pública el tema de la violencia escolar en Argentina, específicamente en la provincia de Salta. Las imágenes, que se han vuelto virales, capturan el momento en que una mujer adulta agredió físicamente a una adolescente de 15 años en las inmediaciones de la Escuela de Comercio Profesor Julio Cortés, ubicada en San Ramón de la Nueva Orán.

El incidente, que supuestamente tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas, comenzó a circular ampliamente en redes sociales el pasado jueves, generando una oleada de comentarios y reacciones. En el video, se observa a ambas mujeres forcejeando y tirándose del cabello, mientras que otras mujeres presentes intentan intervenir para detener la pelea. La situación se intensificó hasta que la Policía llegó al lugar para controlar el enfrentamiento.

A pesar de la gravedad del suceso, hasta el momento no se han esclarecido de manera independiente las circunstancias que llevaron a esta agresión. Las autoridades educativas aún no han emitido una versión oficial sobre los hechos y no ha habido confirmación de denuncias previas relacionadas con acoso escolar que involucren a alguna de las estudiantes en cuestión. Esta falta de información ha llevado a la comunidad a cuestionar el contexto en el que se produjo el altercado.

Las reacciones en redes sociales han sido polarizadas, con opiniones divididas respecto a la conducta de la mujer. Algunos usuarios han justificado la agresión, argumentando que era una respuesta desesperada ante la presunta falta de acción frente al bullying que habría estado sufriendo su hija. Otros, sin embargo, han criticado la decisión de un adulto de recurrir a la violencia física contra una joven, planteando interrogantes sobre la responsabilidad de los adultos en la resolución de conflictos.

Este lamentable episodio subraya la urgente necesidad de abordar el acoso escolar desde una perspectiva institucional. La implementación de programas de prevención y la creación de canales de denuncia efectivos son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes en el ámbito escolar. La comunidad educativa debe trabajar en conjunto para erradicar el bullying y fomentar un ambiente escolar seguro y respetuoso.

La difusión del video ha reavivado un debate más amplio sobre la violencia en las escuelas y la responsabilidad que tienen los padres y las instituciones educativas para prevenir tales conflictos. Es fundamental que se implementen medidas proactivas que no solo atiendan las consecuencias de estos incidentes, sino que también aborden las causas subyacentes del acoso escolar.