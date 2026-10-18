El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 18 de octubre: cielo mayormente nublado y una máxima de 17°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima descenderá hasta los 12°C durante las primeras horas del día.

Hoy 01:36

El cielo mayormente nublado y las temperaturas frescas marcarán el tiempo durante este domingo en Santiago del Estero, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada tendrá condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que se mantendrán por debajo de los valores previstos para el comienzo de la próxima semana.

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Para este domingo 18 de octubre, el organismo nacional anticipa una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C.

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 12°C. Por la mañana, se espera que el panorama continúe con abundante nubosidad, mientras el termómetro marcará unos 14°C.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará la máxima de 17°C, con cielo mayormente nublado. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura cercana a los 16°C.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica una probabilidad del 0% durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, por lo que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada.

Respecto del viento, durante la madrugada soplará del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Por la mañana, predominará del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde aumentará su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche, se mantendrán velocidades similares. El pronóstico no contempla ráfagas significativas.

¿Cómo estará el lunes?

Para el lunes 19 de octubre, el SMN anticipa un ascenso de las temperaturas en Santiago del Estero, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.

De esta manera, luego de un domingo fresco y mayormente nublado, el comienzo de la semana estará marcado por temperaturas más elevadas, con una máxima que superará en ocho grados a la prevista para esta jornada.