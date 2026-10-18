Silva Neder: "Que la indiferencia, la violencia y el agravio no nos invada, nosotros hacemos a la unidad del pueblo"

En el marco del 294° aniversario de Villa Robles, el vicegobernador destacó la unidad, la solidaridad y el trabajo conjunto como pilares de la gestión provincial. Durante el acto también se realizaron homenajes a vecinos fallecidos que dejaron su huella en la comunidad.

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En el marco del 294° aniversario de Villa Robles, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, quien asistió en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, acompañado por el comisionado municipal local, Walter Kahirallah, reafirmó que "mientras a nivel nacional se promueve la desunión y el egoísmo, en Santiago del Estero apostamos a la solidaridad y a la unidad".

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Al inicio del acto, el Vicegobernador transmitió el cordial saludo del gobernador Suárez y de los senadores nacionales, Dr. Gerardo Zamora y José Emilio Neder, ratificando la voluntad de acompañar de forma permanente el crecimiento, la integración y el bienestar de cada comunidad del territorio santiagueño.

Al profundizar sobre el rumbo institucional de Santiago del Estero, el Vicegobernador remarcó que la gestión provincial —encabezada por el gobernador Elías Miguel Suárez y con la impronta marcada por Gerardo Zamora— sostiene una visión de Estado basada en la búsqueda permanente de la unidad del pueblo, por encima de cualquier pertenencia partidaria.

"Ese llamado a la integración se traduce en un trabajo mancomunado con cientos de entidades intermedias, cooperativas y asociaciones que coadyuvan con la gestión pública. Gracias a esa articulación se hacen realidad programas de enorme impacto social, como la construcción de viviendas sociales para la erradicación definitiva de los ranchos", enfatizó Silva Neder.

En contraposición a este modelo provincial de contención, contrapuso la conducta de la administración nacional: "Allí se observa una visión distinta. Hay un Gobierno nacional que, a través de sus gestos, sus acciones y sus diatribas, busca separar a la inmensa mayoría del pueblo argentino. Quien tiene la responsabilidad máxima de convocar a la unidad, paradójicamente busca la desunión, imponiendo una idea individualista, egoísta y sectaria".

Acotó: "Allí está la esperanza de los santiagueños: en saber que en Santiago del Estero vamos a seguir haciendo el mayor de los esfuerzos para administrar con máxima eficiencia el recurso público, que le pertenece a cada uno de ustedes. Nosotros solo tenemos la obligación temporal, otorgada por la voluntad popular, de gestionar estos fondos con absoluta transparencia y responsabilidad", sostuvo.

Homenajes

Se realizaron homenajes post mortem a Margarita Corbalán (popularmente recordada como "Doña Maga") y Carlos Roberto Luna, entrañable cartero del lugar.

El acto contó con la presencia del secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; diputados provinciales Carlos Hazam y Hugo Padilla; además de comisionados municipales de la región y representantes de diversas entidades educativad, sociales y agrupaciones gauchas.