“Todavía estás girando”: la picante chicana de Messi a Junior Alonso tras su golazo

La Pulga marcó un doblete en la victoria del Inter Miami ante Atlanta United y protagonizó un particular festejo frente al defensor paraguayo. El episodio recordó el tenso cruce que ambos habían tenido en septiembre, cuando el zaguero celebró una intervención defensiva en la cara del argentino.

17/10/2026

La victoria por 3-1 del Inter Miami ante Atlanta United dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: Lionel Messi dejó en el camino a Junior Alonso con una gran gambeta, marcó el tercer gol de su equipo y protagonizó un picante festejo frente al defensor paraguayo, en una escena que recordó un viejo enfrentamiento entre ambos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jugada comenzó con una pelota larga de Luis Suárez, que dejó al rosarino en una posición ideal para encarar al defensor paraguayo. Messi lo enfrentó con una serie de amagues, lo desorientó y definió cruzado para marcar el 3-0 parcial del conjunto de Florida. Luego, junto a Rodrigo De Paul, celebró el tanto frente a Alonso, que respondió con una sonrisa. Las cámaras captaron además un gesto de la Pulga que fue interpretado como una chicana: “Todavía estás girando”, aunque no se pudo confirmar que haya pronunciado esas palabras.

El episodio tuvo un antecedente reciente. En septiembre, durante un encuentro entre ambos equipos que terminó 2-2, Junior Alonso le bloqueó un remate a Messi en los minutos finales y celebró la acción frente al argentino. La situación derivó en un tenso cruce verbal entre los futbolistas después del pitazo final, una escena que volvió a cobrar relevancia tras el nuevo enfrentamiento.

Esta vez, el desenlace futbolístico fue favorable al capitán argentino. Messi marcó dos goles en apenas cuatro minutos, mientras que Germán Berterame había abierto el marcador para el Inter Miami antes del descanso. El conjunto local logró descontar por medio de Fafà Picault, de penal, pero no pudo evitar la derrota por 3-1.