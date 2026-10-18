Milei viajará a España en medio de la agenda legislativa y busca reforzar sus vínculos con la derecha internacional

El Presidente tiene previsto partir hacia Madrid el lunes por la noche, donde podría reunirse con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. Mientras tanto, el oficialismo prepara una extensa sesión en Diputados y delega las negociaciones políticas en la mesa libertaria.

Hoy 00:13

El presidente Javier Milei volverá a viajar al exterior para participar de una agenda de actividades políticas y encuentros en Europa, en una nueva apuesta por fortalecer sus vínculos con dirigentes de derecha. La visita a España se producirá mientras el oficialismo busca avanzar con sus iniciativas en el Congreso y negociar apoyos para proyectos considerados centrales para la gestión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la agenda prevista, el mandatario partirá hacia Madrid el lunes por la noche, luego de participar durante la mañana en la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, en Neuquén, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Aunque la Casa Rosada todavía no había confirmado todas las actividades, entre los posibles encuentros figuraban reuniones con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox. Ambos dirigentes mantienen afinidad política con el Presidente argentino, que busca consolidar su presencia en espacios internacionales vinculados a la derecha.

El viaje se enmarca en una estrategia de proyección internacional que también incluyó recientes actividades en Washington, donde Milei participó de encuentros con referentes conservadores y volvió a expresar su respaldo a Flávio Bolsonaro, de cara a las elecciones en Brasil. Durante una de esas actividades, el mandatario argentino lanzó críticas contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en una nueva señal de su involucramiento en las disputas políticas de la región.

La agenda del Congreso, en manos del oficialismo

Mientras Milei se encuentre en España, el oficialismo deberá afrontar una intensa actividad parlamentaria. La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión para el 21 de octubre, que en el Gobierno anticipan como una de las más extensas de los últimos años, debido a la cantidad de iniciativas que podrían debatirse.

La agenda incluiría proyectos vinculados con la defensa de la soberanía nacional, la propiedad privada y las modificaciones a la legislación sobre tierras rurales. También podrían incorporarse propuestas oficiales relacionadas con la discapacidad y el endeudamiento familiar, en un intento por responder a los reclamos de distintos sectores y avanzar en acuerdos con los bloques dialoguistas.

El movimiento legislativo se produce después de que la oposición no lograra reunir el quórum necesario para debatir la derogación del DNU 70/2023, una de las principales medidas impulsadas por Milei al comienzo de su gestión. El oficialismo buscará sostener ese respaldo y avanzar con otras iniciativas, entre ellas la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el Presupuesto 2027.

En ese escenario, las negociaciones quedarán a cargo de los principales referentes libertarios. Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y otros integrantes de la mesa política deberán coordinar las conversaciones con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios.

Las negociaciones con los gobernadores y el PRO

La búsqueda de acuerdos también incluye contactos con los gobernadores y referentes de otras fuerzas políticas. Santilli mantuvo reuniones con mandatarios provinciales para dialogar sobre las reformas que impulsa la Casa Rosada y conseguir respaldos legislativos.

Además, para el martes estaban previstas nuevas conversaciones con representantes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, luego de varias semanas de diferencias en torno a la agenda parlamentaria, las iniciativas oficiales y las negociaciones políticas con vistas a 2027.

De esta manera, mientras el Presidente apunta a fortalecer sus relaciones con dirigentes internacionales afines, el oficialismo deberá sostener en el Congreso las negociaciones que resultarán determinantes para el avance de su agenda legislativa.