Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y bromeó sobre dónde celebrarían sus 100 años

La conductora llevó tranquilidad sobre la recuperación de su abuela y aseguró que está “cada día mejor”. Además, propuso celebrar su cumpleaños número 100 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en una charla que despertó sonrisas en la mesa.

Hoy 00:27

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand durante una nueva emisión de La noche de Mirtha y llevó tranquilidad al contar cómo evoluciona su abuela luego de haber recibido el alta médica. La actriz destacó la mejoría de la histórica conductora, que continúa con su recuperación en su casa tras permanecer internada por una neumonía bacteriana.

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La consulta fue realizada por el periodista Marcelo Bonelli, quien le preguntó cómo se encontraba la diva y le envió un saludo. “Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”, respondió Juana. Además, cuando Tatiana Schapiro quiso saber si su abuela estaba mirando el programa desde su hogar, contestó con seguridad: “Obvio que nos está mirando”.

La conversación también tuvo un momento distendido cuando el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó a la charla y contó que su madre, María del Carmen, quería saber cómo seguía Mirtha. En ese contexto, preguntó dónde celebrarían sus 100 años, que cumplirá el próximo 23 de febrero. Juana recogió la propuesta y respondió entre risas: “Los hacemos en Córdoba, en el Kempes. La abuela decía, Córdoba, allá vamos”.

Cómo sigue la recuperación de Mirtha Legrand

La evolución de la conductora también fue comentada por el productor teatral Carlos Rottemberg, quien contó que mantuvo una conversación telefónica con ella después de que recibiera el alta médica. Según relató, Mirtha atravesó un cuadro complejo durante los 18 días que permaneció internada en el Sanatorio Mater Dei, aunque actualmente evoluciona favorablemente.

Rottemberg recordó que, al salir de la clínica, la diva se comunicó con él y le confesó: “Esta vez la pasé mal”. El productor también se mostró optimista sobre su recuperación y destacó la fortaleza de la conductora, que se acerca a cumplir un siglo de vida.

Por ahora, el regreso de Mirtha Legrand a la televisión dependerá de cómo avance su recuperación. Mientras tanto, Juana Viale continúa al frente de La noche de Mirtha por El Trece y volvió a dedicarle unas palabras afectuosas a su abuela, que permanece en su casa, acompañada por sus seres queridos y enfocada en recuperar fuerzas.