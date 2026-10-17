Mitre logró un triunfazo ante Deportivo Morón y acaricia la permanencia en la Primera Nacional

El Aurinegro se impuso por 2-0 como visitante y dio un paso enorme en su lucha por quedarse en la segunda categoría del fútbol argentino.

Hoy 17:25

Mitre consiguió una victoria fundamental en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño derrotó 2-0 a Deportivo Morón en condición de visitante, por la fecha 34 del campeonato, y dio un paso enorme para asegurar su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

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El Aurinegro se impuso con goles de Favio Cabral, a los 34 minutos del primer tiempo, y Felipe Gorla, a los 48 del complemento, para sellar un triunfo de enorme valor en tierras bonaerenses.

Con este resultado, Mitre alcanzó los 39 puntos y amplió a seis unidades su ventaja sobre Acassuso y a siete sobre San Miguel, los dos equipos que actualmente ocupan los puestos de descenso.

Mitre golpeó en los momentos justos

El conjunto santiagueño afrontó un compromiso exigente frente a uno de los protagonistas del campeonato, pero logró quedarse con tres puntos que pueden resultar decisivos para su futuro.

La apertura del marcador llegó a los 34 minutos de la primera etapa, cuando Favio Cabral convirtió el primer tanto y puso en ventaja al Aurinegro tras una gran jugada de Marcos Machado.

Con el resultado a su favor, Mitre consiguió sostener la diferencia y, cuando el encuentro llegaba a su final, apareció Felipe Gorla a los 48 minutos del segundo tiempo para marcar el 2-0 definitivo.

El pitazo final desató el festejo del equipo santiagueño, que consiguió una de sus victorias más importantes de la temporada en un momento determinante de la lucha por la permanencia.

Qué necesita Mitre para asegurar su permanencia en la Primera Nacional

La victoria frente a Deportivo Morón dejó a Mitre muy cerca de garantizar su continuidad en la categoría.

Con 39 puntos, el Aurinegro le sacó seis unidades a Acassuso y siete a San Miguel, cuando solamente restan dos jornadas para finalizar el campeonato.

El panorama es favorable para el conjunto santiagueño, que cuenta con dos posibilidades para asegurar la permanencia:

Sumar al menos un punto en los dos partidos restantes , sin depender de otros resultados.

, sin depender de otros resultados. Que Acassuso deje puntos en su próximo encuentro ante Central Norte en Salta, situación que también confirmaría la continuidad de Mitre en la Primera Nacional.

De esta manera, el equipo santiagueño depende de sí mismo para cumplir su principal objetivo de la temporada.

Los últimos dos partidos de Mitre en la Primera Nacional

Después de la victoria ante Deportivo Morón, Mitre afrontará sus últimos dos compromisos del campeonato con la posibilidad de asegurar matemáticamente su permanencia.

En la fecha 35, el Aurinegro recibirá a Godoy Cruz en Santiago del Estero, mientras que en la fecha 36 visitará a Los Andes, en Buenos Aires.

El próximo encuentro como local podría convertirse en una jornada decisiva para el conjunto santiagueño, que tendrá la oportunidad de conseguir el punto que necesita frente a su gente.

Con el triunfo por 2-0 ante Deportivo Morón, Mitre dio un paso gigantesco hacia la salvación y quedó a las puertas de asegurar una temporada más en la Primera Nacional.