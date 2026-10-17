EN VIVO | El descendido Estudiantes de Río Cuarto enfrenta a un Aldosivi que sigue luchando por la permanencia

El Celeste disputará su primer partido después de confirmarse su descenso a la Primera Nacional, mientras que el Tiburón llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus últimas esperanzas de seguir en Primera División.

Hoy 17:27

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata se enfrentarán este domingo 18 de octubre, desde las 18, en el estadio Antonio Candini, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un condimento especial, ya que el conjunto cordobés llega con el descenso consumado, mientras que el Tiburón necesita una victoria para continuar soñando con la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

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