Violento asalto a un conocido sacerdote en el barrio Saint Germain: le apuntaron con un arma y lo amenzaron de muerte

El padre Jorge Fernando Ramírez fue sorprendido durante la madrugada en la parroquia San Juan Diego. Según la denuncia, se llevó dinero en efectivo y además se realizó una transferencia desde la cuenta de Mercado Pago de la parroquia.

Hoy 11:08

Un violento robo tuvo como víctima durante la madrugada de este lunes al conocido sacerdote Jorge Fernando Ramírez, de 62 años, en la Parroquia San Juan Diego, ubicada en el barrio Saint Germain.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 00.40, cuando el religioso se encontraba recostado en una habitación y escuchó ruidos provenientes de la puerta del comedor.

Al salir para verificar qué sucedía, fue sorprendido por un hombre que llevaba pasamontañas, un revólver y un cuchillo tipo carnicero. Según relató el sacerdote, el asaltante le exigió que entregara todo el dinero que tenía.

Tras un forcejeo, el agresor habría llegado a apuntarle con el arma de fuego en la cabeza y luego se dirigió hacia una de las habitaciones, desde donde sustrajo una bolsa con $300.000 correspondientes a la recaudación de las misas del fin de semana y otros $600.000 destinados al pago de albañiles.

Una transferencia por más de $1,8 millones

Siempre de acuerdo con la denuncia, el delincuente también tomó un teléfono celular Samsung A51 e ingresó a la cuenta de Mercado Pago de la parroquia, desde donde habría realizado una transferencia por $1.810.000 a una cuenta a nombre de otra persona.

En total, entre el dinero en efectivo y la transferencia, el perjuicio económico denunciado supera los $2,7 millones.

Antes de escapar, el atacante habría amenazado al sacerdote con matarlo si realizaba la denuncia. Además, le habría manifestado que necesitaba el dinero porque su madre estaba enferma.

Encontraron un arma en la parroquia

Durante el procedimiento, la Policía encontró en el suelo un revólver calibre 22 corto, que habría sido dejado por el delincuente durante el robo. El arma fue secuestrada para las pericias correspondientes.

En el caso intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 51 y de la Departamental N° 3. Por disposición del fiscal Diego Cortez, trabajan la brigada de investigaciones y la División Criminalística para identificar y localizar al autor del hecho.