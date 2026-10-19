Balearon a una pareja y golpearon a una mujer durante una violenta gresca en el barrio 8 de Abril

El episodio ocurrió en la esquina de Gobernador Barraza y Únsaga. Anabel Celeste Díaz, de 25 años, recibió heridas de arma de fuego y permanece internada. Su pareja también resultó herida y la hermana del joven denunció haber sido golpeada.

Hoy 11:20

Una violenta gresca registrada durante los festejos por el Día de la Madre dejó tres personas heridas en el barrio 8 de Abril, en la intersección de las calles Gobernador Barraza y Únsaga. Una joven de 25 años recibió disparos y permanece internada, mientras que su pareja también sufrió lesiones de arma de fuego. Además, la hermana del hombre denunció que fue golpeada durante el enfrentamiento.

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La mujer herida fue identificada como Anabel Celeste Díaz, de 25 años. Según relató su pareja, Facundo Aguirre, el conflicto se produjo cuando se encontraban reunidos con familiares para celebrar el Día de la Madre.

En diálogo con radio panorama, Facundo Aguirre contó que salió a la calle al advertir la llegada de un grupo de personas, debido a que allí se encontraban su hija y otros niños de la familia. En ese contexto, se habría iniciado una discusión que terminó con disparos.

De acuerdo con su testimonio, Anabel recibió impactos de perdigones en distintas partes del cuerpo, mientras que él también resultó herido. La joven fue trasladada al hospital, donde permanecía internada al momento de la entrevista.

Carolina Álvarez, hermana de Aguirre, también se refirió a lo ocurrido y aseguró que fue agredida cuando intentó defender a sus familiares.

Según su relato, recibió una patada en el pecho y otros golpes durante la pelea. Además, pidió que se investigue el episodio y manifestó su preocupación por la reiteración de conflictos en la zona.

Durante la entrevista, la mujer señaló a los hermanos Lautaro e Ignacio Russo como presuntos agresores. Estas acusaciones corresponden a su testimonio y deberán ser establecidas en el marco de la investigación.

Aguirre sostuvo que el enfrentamiento se produjo en medio de un conflicto con otras personas del barrio. También afirmó que, según lo que le contó un familiar, los disparos habrían sido efectuados con una escopeta recortada, aunque aclaró que no pudo identificar con certeza el arma utilizada.

Los familiares reclamaron que se investigue lo sucedido y expresaron su preocupación por los episodios de violencia que, según denunciaron, se repiten en el sector.