Central Córdoba visita a Newells con la necesidad de reencontrarse con el triunfo

El Ferroviario enfrentará esta tarde a la Lepra en Rosario, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Sebastián Domínguez ya se aseguró la permanencia.

Hoy 09:19

Central Córdoba afrontará este lunes desde las 19, un compromiso importante frente a Newell's Old Boys, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto santiagueño llega con la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino asegurada tras la derrota de Aldosivi pero con la necesidad de cortar una racha de ocho partidos consecutivos sin victorias.

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez viene de empatar 2-2 frente a Estudiantes de La Plata, un resultado que volvió a dejarlo con las manos vacías en su búsqueda de un triunfo, pese a haber mostrado pasajes positivos durante el encuentro.

Con el campeonato entrando en su recta final, el Ferroviario necesita recuperar confianza y volver a sumar de a tres para cerrar la fase regular de la mejor manera posible.

Central Córdoba quiere dejar atrás su mala racha

El conjunto santiagueño acumula ocho encuentros sin ganar, una seguidilla que buscará terminar en su visita a Rosario.

En su última presentación, el Ferroviario igualó 2-2 ante Estudiantes, que atraviesa una etapa decisiva de su participación en la Copa Libertadores.

Después de ese compromiso, Sebastián Domínguez reconoció su preocupación por la falta de victorias, aunque destacó aspectos del rendimiento de sus dirigidos.

"Me preocupa no ganar porque el equipo hace cosas para ganar", expresó el entrenador.

La declaración refleja la sensación que atraviesa el plantel, que intentará transformar sus buenas actuaciones en resultados concretos.

El duelo frente a Newell's aparece como una oportunidad para cambiar la dinámica negativa y conseguir un triunfo que le permita recuperar confianza de cara a los últimos compromisos del Torneo Clausura.

Newell's también busca recuperarse

Del otro lado estará Newell's Old Boys, que tampoco atraviesa su mejor momento y necesita sumar para sostenerse entre los equipos que pelean por ingresar a los playoffs.

La Lepra rosarina viene de perder 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza, resultado que la dejó en el octavo puesto de la Zona A, en el límite de los lugares de clasificación a la siguiente instancia.

Tras aquella derrota, el entrenador Frank Kudelka, quien fue expulsado durante el encuentro, lamentó la falta de eficacia de su equipo.

"Los partidos se definen con goles y tuvimos muchas situaciones, muchas aproximaciones, estamos erráticos y eso te cuesta el partido. Nosotros perdimos tres puntos", declaró el técnico.

De esta manera, Newell's intentará aprovechar su localía para recuperarse, mientras que Central Córdoba buscará profundizar las dificultades del conjunto rosarino y poner fin a su propia racha negativa.

Newell's vs. Central Córdoba: hora, TV y árbitros

El encuentro se disputará este lunes 19 de octubre, desde las 19, en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y Fernando Echenique a cargo del VAR.

Partido: Newell's Old Boys vs. Central Córdoba.

Newell's Old Boys vs. Central Córdoba. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 13.

Torneo Clausura 2026, fecha 13. Fecha: Lunes 19 de octubre.

Lunes 19 de octubre. Horario: 19.00.

19.00. Estadio: Marcelo Bielsa, Rosario.

Marcelo Bielsa, Rosario. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. TV: TNT Sports.

Con realidades complicadas y la necesidad de conseguir resultados positivos, Central Córdoba y Newell's protagonizarán un duelo importante en Rosario.

Para el Ferroviario, el objetivo es claro: volver a ganar después de ocho partidos, recuperar confianza y comenzar a revertir su presente en el Torneo Clausura.