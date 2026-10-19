Mia Goth denunció a Instagram por difundir una imagen falsa suya creada con inteligencia artificial

La fotografía manipulada mostraba a la actriz con una camiseta que aludía a su separación de Shia LaBeouf y se viralizó a través de una cuenta de fans verificada. Su representante confirmó que el equipo presentó varios reclamos para exigir su eliminación.

Hoy 08:12

Mia Goth cuestionó a Instagram por permitir la difusión de una imagen falsa generada con inteligencia artificial que la mostraba con un mensaje alusivo a su reciente separación del actor Shia LaBeouf. La publicación se viralizó y fue interpretada por numerosos usuarios como una reacción personal de la actriz a la ruptura, aunque su representante aclaró que la fotografía no era auténtica.

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La imagen apareció en una cuenta de fans de Instagram identificada como @miagoth_, que contaba con la insignia azul de verificación y una gran cantidad de seguidores. En ella, la protagonista de Pearl y MaXXXine parecía posar con una camiseta blanca que llevaba impresa la frase “My Ex Is My Biggest Fan” (“Mi ex es mi mayor fan”).

La publicación apareció poco después de que trascendiera que Goth había solicitado el divorcio de LaBeouf, lo que contribuyó a que la imagen se interpretara como una indirecta dirigida a su expareja. Sin embargo, la fotografía había sido generada mediante inteligencia artificial y no correspondía a una publicación real de la actriz.

Christine Tripicchio, representante de Goth, confirmó que la intérprete no tiene cuentas personales en redes sociales y cuestionó que una cuenta ajena pudiera difundir contenido falso utilizando su imagen. Además, señaló que el equipo había presentado múltiples reclamos ante Instagram para solicitar que se retiraran las publicaciones y se actuara contra la cuenta involucrada.

La representante calificó de incomprensible que la plataforma permitiera la circulación de imágenes manipuladas en lugar de proteger la identidad y la imagen pública de la actriz. El caso volvió a poner sobre la mesa las dificultades para distinguir el contenido auténtico del material creado con inteligencia artificial, especialmente cuando involucra a figuras reconocidas.

Instagram, cuya empresa matriz es Meta, terminó eliminando la cuenta señalada por suplantar la identidad de una figura pública. No obstante, la controversia dejó en evidencia cómo una publicación falsa, acompañada por una insignia de verificación, puede adquirir apariencia de legitimidad y propagarse rápidamente por internet.

Mia Goth impactó con un vestido negro de Dior en Hollywood

En medio de la repercusión por la imagen manipulada, Mia Goth también se destacó en la alfombra roja de la Academy Museum Gala 2026, celebrada el 17 de octubre en Los Ángeles. Para la ocasión, la actriz eligió un vestido negro de lentejuelas de Dior, con una silueta estilizada y un acabado brillante que combinó elegancia clásica con una impronta contemporánea.

Mia Goth

La intérprete se sumó así a las numerosas figuras del cine y el espectáculo que participaron de uno de los eventos destacados de la temporada en Hollywood. Su elección fue incluida entre los looks más destacados de la noche por publicaciones especializadas en moda.

La aparición pública de Goth coincidió con días de atención mediática sobre su vida personal, aunque su presencia en la gala también volvió a poner el foco en su estilo y en sus elecciones de alta costura. Mientras tanto, la controversia por la imagen falsa reabrió el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los contenidos generados con inteligencia artificial y el uso no autorizado de la imagen de las celebridades.