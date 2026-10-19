EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
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Martes 20 de octubre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Bella Vista, San Carlos, El Remanso y San Antonio de la ciudad de La Banda; de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad Capital y a las localidades de Monte Quemado (dpto. Copo), Pinto (dpto. Mitre), Arraga (dpto. Silipica), Puesto del Rosario y La Paloma (dpto. Loreto) y de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades Clodomira y sus zonas rurales aledañas (dpto. Banda).
Miércoles 21 de octubre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Arraga, Simbol, Nueva Francia, El Pinto, Tacanas, Tio Pozo, Wajla y La Bajada (dpto. Silipica, Loreto y Atamisqui); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Campo Contreras 2° Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre Benjamín Arce, Dr. Leónidas Espeche, León Martinetti y Julián Tardieu.) y a las localidades de Simbol, Villa Silipica y Chañar Pujio (dpto. Silipica), Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Campo Nuevo y Puesto del Medio (dpto. Capital) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Independencia y Reconquista de la ciudad Capital.