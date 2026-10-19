Un apostador santiagueño quedó entre los 30 ganadores del Quini 6 y cobrará $16,9 millones

El ganador acertó cinco números en la modalidad Siempre Sale durante el sorteo 3.418, realizado este domingo por el Día de la Madre. Además, el Quini 6 dejó dos apostadores millonarios en la modalidad Tradicional.

Hoy 00:32

Un apostador de Santiago del Estero ganó $16.906.114,80 en el sorteo N.º 3.418 del Quini 6, realizado este domingo 18 de octubre por la Lotería de Santa Fe. El premio correspondió a la modalidad Siempre Sale, que registró 30 ganadores con cinco aciertos en todo el país.

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El jugador santiagueño fue uno de los beneficiados de esta ronda, que otorgó más de $16,9 millones a cada ganador. Hasta el momento, no se informó públicamente su identidad ni la agencia en la que realizó la apuesta.

Otro sorteo millonario en el Tradicional

La jornada también tuvo dos grandes ganadores en la modalidad Tradicional. Dos apuestas acertaron los seis números y cada una recibirá $1.418.485.786,20. Los tickets ganadores se registraron en Rivadavia, San Juan, y Carcarañá, Santa Fe.

Todos los resultados del Quini 6

Estos fueron los números sorteados en las cuatro modalidades del concurso:

Tradicional: 31 - 11 - 09 - 17 - 25 - 07. Hubo dos ganadores con seis aciertos, que cobrarán $1.418.485.786,20 cada uno. Además, 169 apuestas acertaron cinco números y recibirán $334.605,73, mientras que 5.474 jugadores obtuvieron cuatro aciertos y cobrarán $4.000.

La Segunda: 38 - 27 - 04 - 16 - 21 - 10. El pozo mayor quedó vacante. Hubo 37 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $1.528.334,27 cada uno, y 2.070 con cuatro aciertos, que cobrarán $8.195,42.

La Revancha: 43 - 41 - 05 - 26 - 01 - 40. No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante, con $4.254.526.426 acumulados.

Siempre Sale: 01 - 25 - 19 - 37 - 44 - 10. Se registraron 30 ganadores con cinco aciertos, entre ellos el apostador de Santiago del Estero, que se llevará $16.906.114,80.

De esta manera, el sorteo del Día de la Madre dejó premios millonarios en distintas provincias y una nueva alegría para Santiago del Estero, con un apostador que obtuvo más de $16,9 millones en la modalidad Siempre Sale.