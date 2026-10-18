Diego Santilli redobló su apuesta por Milei: “Con o sin PASO, vuelve a ganar”

El jefe de Gabinete aseguró que Javier Milei se impondría en las elecciones de 2027, independientemente de que se mantengan o eliminen las primarias. También defendió la reforma electoral, cuestionó a Axel Kicillof y reclamó sanciones para quienes provocaron destrozos durante las manifestaciones.

Hoy 23:51

Diego Santilli aseguró que el presidente Javier Milei volvería a ganar las elecciones de 2027, tanto si se mantienen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como si se eliminan. Durante una entrevista televisiva este domingo, el funcionario se mostró confiado en el respaldo electoral al oficialismo y sostuvo que, si los argentinos fueran a las urnas ese mismo día, volverían a elegir al mandatario.

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“Si este domingo hay elecciones, Milei les gana a todos. Les gana a todos. Les vuelve a ganar”, afirmó Santilli durante una entrevista en el programa La Cornisa, emitido por LN+. En ese contexto, defendió la gestión libertaria y aseguró que las principales iniciativas del Gobierno lograron avanzar pese a los cuestionamientos iniciales.

Santilli defendió la reforma electoral y aseguró que se aprobará

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, cuyo objetivo incluye la eliminación o suspensión de las PASO. Santilli sostuvo que la iniciativa busca simplificar el calendario electoral y reducir los gastos asociados a las votaciones.

“La reforma electoral no es una reforma para eliminar las PASO. La reforma electoral es una reforma para los ciudadanos”, explicó el funcionario. Según argumentó, los argentinos no quieren tener que votar hasta seis veces en un año ni destinar alrededor de 200 millones de dólares a las elecciones primarias.

Además, recordó que Milei había planteado la eliminación de las primarias antes de asumir la Presidencia y destacó la implementación de la boleta única como uno de los cambios impulsados por la administración libertaria.

“La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir”, insistió Santilli, quien aseguró que los gobernadores acompañarán la iniciativa porque, según su interpretación, responde a una demanda de la sociedad.

No obstante, el panorama legislativo todavía presenta dificultades. Los apoyos necesarios para reunir los 37 votos en el Senado no estaban garantizados, según los relevamientos sobre las negociaciones parlamentarias. Por eso, la afirmación de Santilli expresa la confianza del Gobierno en conseguir los respaldos, pero no implica que la reforma tenga asegurada su aprobación.

Las críticas a Kicillof y la interna del peronismo

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también se refirió a las diferencias dentro del peronismo y puso en duda que sus principales referentes lleguen separados a las elecciones presidenciales de 2027.

“Yo no me creo que van a estar separados. Yo creo que cuando llegue el momento final van a estar juntos”, sostuvo, al considerar que las distintas corrientes del justicialismo terminarán confluyendo en una misma estrategia electoral.

Santilli también apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien había afirmado que el peronismo volvería a gobernar la Argentina. “Lo que le quedó grande a Kicillof es la provincia”, respondió el funcionario.

Para fundamentar sus críticas, cuestionó la situación de la seguridad en Buenos Aires, la falta de adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las políticas destinadas a promover inversiones y modernizar la administración provincial.

Reclamó sanciones para quienes provocaron destrozos

En otro tramo de la entrevista, Santilli se refirió a los incidentes registrados durante la reciente Marcha Federal Universitaria y los atribuyó a una minoría violenta. El funcionario reclamó sanciones para quienes dañan bienes públicos o agreden a las fuerzas de seguridad.

“Esos tipos que están rompiendo adoquines y poniéndolos en baldes tienen que estar presos”, afirmó. También sostuvo que los responsables deberían afrontar consecuencias económicas por los daños provocados: “Si la destrucción es gratuita, vuelve a suceder”.

Defendió el rumbo económico del Gobierno

Por último, el jefe de Gabinete defendió la política económica de la administración libertaria y sostuvo que el debate público cambió respecto de los primeros meses de gestión. Según planteó, la discusión dejó de centrarse exclusivamente en la inflación, los piquetes y la inseguridad para enfocarse en la velocidad de la recuperación y de las transformaciones económicas.

Santilli utilizó una comparación con vehículos para describir su visión del cambio: aseguró que el país pasó de un modelo que definió como un “Fiat 600 todo roto” a uno que comparó con un “Tesla que vuela”. Sus declaraciones se enmarcaron en una defensa del rumbo económico del Gobierno y en su pronóstico de que Milei llegará fortalecido a las elecciones de 2027.