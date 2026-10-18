La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta: el mensaje que compartió por el Día de la Madre

La conductora, de 99 años, celebró junto a sus seres queridos y expresó su alegría en redes sociales: “¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”. La publicación llegó doce días después de su salida del Sanatorio Mater Dei, donde permaneció internada durante 18 días por una neumonía bacteriana.

Hoy 23:54

Mirtha Legrand volvió a mostrarse públicamente este domingo con una fotografía junto a sus familiares, en el marco de la celebración del Día de la Madre. La conductora publicó la imagen en sus cuentas oficiales de Instagram, en conjunto con la de La Mesaza, y llevó tranquilidad a sus seguidores luego de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana.

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En la postal, la diva de 99 años apareció sentada en el centro de la mesa, con una boina beige y una amplia sonrisa, rodeada de sus seres queridos. Junto a la fotografía, escribió: “¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”.

La publicación llegó doce días después de que recibiera el alta médica, el pasado 6 de octubre. Desde entonces, la conductora había mantenido un perfil bajo durante su recuperación, por lo que la imagen se convirtió en su primera aparición pública en redes sociales tras la internación.

Qué dijo Carlos Rottemberg sobre su recuperación

Horas antes de la publicación, el productor teatral Carlos Rottemberg, amigo histórico de Legrand, había contado detalles de una conversación telefónica que mantuvo con ella después del alta. Consultado sobre su estado de salud, fue contundente: “Está muy bien, está muy bien”.

Rottemberg relató que la conductora lo llamó apenas salió de la clínica y recordó una frase que ella le dijo al hablar de los días que había atravesado: “Esta vez la pasé mal”. El productor también evocó una expresión que suele repetir desde hace más de dos décadas: “Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand”. Al referirse a la cercanía de su centenario, que cumplirá el 23 de febrero, sostuvo: “Pisando los cien, se está confirmando que era verdad”.

Consultado sobre un posible regreso de la conductora a la televisión, Rottemberg evitó anticipar una fecha y respondió: “Eso se verá”. También señaló que el contrato actual termina próximamente, aunque no confirmó si habrá una renovación ni cómo continuará el programa durante el verano.

El mensaje de Juana Viale y la idea de celebrar los 100 años en Córdoba

Por su parte, Juana Viale, nieta de Mirtha y conductora de La Noche de Mirtha durante la internación de su abuela, también se refirió a su evolución en la emisión del sábado. Ante una consulta del periodista Marcelo Bonelli, respondió: “Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”.

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Durante el programa, Viale confirmó además que su abuela seguía la emisión desde su casa. En ese intercambio, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, preguntó en tono distendido dónde se realizaría el festejo por los 100 años de la conductora. Viale respondió entre risas: “Los hacemos en Córdoba, en el Kempes. La abuela decía, Córdoba, allá vamos”, en referencia al estadio Mario Alberto Kempes.

Mirtha Legrand cumplirá 100 años el próximo 23 de febrero. Mientras continúa con su recuperación, su primera foto familiar desde el alta y los mensajes de su entorno renovaron la atención sobre su estado de salud y un eventual regreso a la televisión, que por ahora no tiene fecha confirmada.