Continúan las labores de búsqueda del docente desaparecido en El Mollar

Las condiciones climáticas adversas y la crecida de ríos complican la búsqueda del docente Raúl Alfredo Moyano en El Mollar, donde más de 70 rescatistas trabajan incansablemente en un operativo de seis días.

Hoy 01:17

A seis días desde el inicio del operativo de búsqueda del docente Raúl Alfredo Moyano en El Mollar, las condiciones climáticas han generado un escenario crítico para las labores de rescate. La densa niebla y la crecida de los ríos han provocado la paralización del uso de helicópteros y canes trazadores, elementos cruciales en este tipo de operaciones. Más de 70 rescatistas, entre los que se encuentran efectivos de la policía local, bomberos voluntarios y baqueanos, se encuentran trabajando arduamente desde la base del Portón del Portugués.

El comisario principal Carlos Díaz, jefe de la comisaría de El Mollar, ha confirmado que se han realizado relevamientos técnicos en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad (ESIF). Se ha establecido que el último rastro del teléfono móvil de Moyano fue detectado en una antena de la empresa Movistar, ubicada en Los Sarmientos. Este hallazgo ha sido fundamental para determinar las áreas de búsqueda, aunque la complejidad del terreno ha presentado severos contratiempos logísticos.

Los equipos de rescate han enfrentado dificultades significativas, como la suspensión de salidas matutinas debido a la crecida de arroyos que han dificultado el desplazamiento en motos enduro. Adicionalmente, varias patrullas han necesitado asistencia debido a desperfectos mecánicos y la intransitabilidad de los caminos cubiertos de barro. Según Díaz, "no se trató de versiones malintencionadas, sino de momentos críticos de una búsqueda compleja donde la comunicación a veces flaquea y los equipos deben reestructurarse en el terreno".

La situación climática se ha convertido en el principal impedimento para la utilización de tecnología y unidades caninas en el operativo. El pronóstico anticipa la continuidad de tormentas y baja nubosidad al menos hasta el lunes, lo que ha llevado a suspender todas las operaciones aéreas. Para que los helicópteros puedan despegar, es necesario contar con visibilidad óptima tanto en la helisuperficie de San Miguel de Tucumán como en los cerros de El Mollar, condición que actualmente no se cumple en ninguna de las dos ubicaciones.

La imposibilidad de utilizar recursos aéreos también afecta la estrategia de búsqueda con perros de rastreo. La subida a pie hasta las cumbres requiere entre cuatro y cinco horas, lo que agotaría a los animales antes de iniciar su labor. Las unidades caninas deben ser transportadas en helicóptero hasta la cima para ser efectivas en su búsqueda. Sin embargo, la inactividad aérea ha dejado a este recurso clave inhabilitado.

Los baqueanos han informado que las vertientes de la zona han aumentado su caudal a niveles críticos, llegando incluso a desbordarse en algunos puntos. La principal hipótesis del equipo de rescate sugiere que el docente Moyano podría haberse desorientado al intentar regresar y haber tomado un rumbo equivocado hacia áreas de barrancos y cauces de ríos. Mientras tanto, la familia del docente permanece en la base, siguiendo cada reporte con la esperanza de que las cuadrillas logren encontrarlo con vida.