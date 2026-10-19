Controles de pesca en Bermejo resultan en cuatro infracciones

La Policía de Salta llevó a cabo un operativo en Bermejo, resultando en la infracción de cuatro personas por violaciones al Código Contravencional durante controles de pesca en Orán, Hipólito Yrigoyen y Pichanal.

Hoy 01:19

En un esfuerzo por salvaguardar los recursos acuáticos y prevenir infracciones, la División Lacustre y Fluvial Bermejo de la Policía de Salta implementó un operativo de control en varias jurisdicciones. Este operativo se llevó a cabo en los Distritos de Prevención 2 y 8, donde se realizaron patrullajes náuticos y controles terrestres.

El operativo se centró en áreas clave como Orán, las márgenes del río Bermejo, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, donde se verificó el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la pesca. Durante estos controles, se inspeccionaron un total de 35 vehículos y se identificaron a 20 personas, asegurando así una supervisión adecuada de las actividades de pesca en la región.

Como resultado, se registraron infracciones significativas, ya que cuatro hombres fueron sancionados por presuntas violaciones al artículo 91 de la Ley 7135/01 del Código de Contravenciones, que fue modificada por la Ley 7914/15. Este artículo se centra en la regulación de las prácticas de pesca para proteger el ecosistema local.

Además de las sanciones impuestas, durante el operativo se procedió al secuestro de redes, elementos de pesca y ejemplares de especies como el bagre y el sábalo. Estos hallazgos reflejan la importancia de las acciones preventivas para evitar la sobreexplotación de los recursos naturales en la región.

La intervención de las Fiscalías competentes fue crucial en este proceso, garantizando que las acciones tomadas durante el operativo sean respaldadas por el marco legal adecuado. Esto también subraya el compromiso de las autoridades en la protección ambiental y la regulación de actividades que pueden perjudicar el ecosistema.

La Policía de Salta continúa con sus esfuerzos para realizar operativos periódicos que contribuyan a la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de pesca. Este tipo de acciones es fundamental para asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales y promover prácticas de pesca responsables entre la población local.