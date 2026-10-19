Milei viaja a España en plena disputa política y se reunirá con Ayuso en la previa de las elecciones

El Presidente partirá este lunes por la noche junto al canciller Pablo Quirno y al vocero presidencial Adrián Ravier. Durante su estadía participará de un foro económico, mantendrá encuentros académicos y visitará la Fundación Disenso.

Hoy 01:35

En medio de la tensión que mantiene con el gobierno de Pedro Sánchez, el presidente Javier Milei viajará este lunes a España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. El vuelo partirá a las 23, luego de que el mandatario participe de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en Neuquén. La llegada a Madrid está prevista para el martes, alrededor de las 13.30, hora argentina.

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Las actividades oficiales se concentrarán el miércoles 21 de octubre e incluirán una exposición en el Nueva Economía Fórum, encuentros académicos en la Universidad Rey Juan Carlos, una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y una actividad en la Fundación Disenso. El regreso a la Argentina está previsto para esa misma jornada, con arribo a Buenos Aires el jueves por la mañana.

Foro económico y actividades académicas en Madrid

La primera actividad central será la participación de Milei en el Nueva Economía Fórum, que se realizará en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. La organización confirmó el evento para las 9.45, hora local, con una presentación a cargo del economista Daniel Lacalle. El encuentro reúne a empresarios, economistas y referentes políticos.

Luego, el Presidente se trasladará a la Universidad Rey Juan Carlos, donde mantendrá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, uno de sus referentes intelectuales, y participará de actividades vinculadas con la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca y la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

La agenda también contempla una visita a la Fundación Disenso, vinculada con el partido español Vox, y una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. La comitiva emprenderá el regreso por la tarde-noche del miércoles, según el cronograma difundido.

El encuentro con Isabel Díaz Ayuso y el vínculo con la derecha española

Uno de los compromisos de mayor relevancia política será la reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales figuras del Partido Popular (PP). El encuentro se realizará en medio de la campaña previa a las elecciones generales españolas, en la que las fuerzas de derecha buscan disputar el gobierno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La agenda oficial no incluye, por el momento, una reunión confirmada con Santiago Abascal, líder de Vox y aliado político de Milei. Algunas versiones periodísticas señalaron que un encuentro entre ambos podría concretarse, pero no había sido anunciado oficialmente en el cronograma difundido.

Antes de su llegada a Madrid, Ravier sostuvo que el Presidente respaldará a quienes defiendan “las ideas de la libertad” y afirmó que, desde la mirada del Gobierno argentino, ni el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ni el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva representan esos valores.

Una visita marcada por las elecciones españolas

El viaje se realizará a poco más de un mes de las elecciones generales de España, convocadas para el domingo 29 de noviembre de 2026. La convocatoria fue oficializada por el Gobierno español después de que el Congreso rechazara dos decretos vinculados con políticas de vivienda. La campaña electoral comenzará formalmente el 13 de noviembre.

En ese escenario, la visita de Milei combina actividades económicas y académicas con gestos de cercanía hacia referentes de la derecha española. Analistas consultados por medios de ese país advirtieron que la presencia del mandatario argentino podría tener un efecto contradictorio: consolidar vínculos con sus aliados ideológicos, pero también movilizar a votantes progresistas que rechazan a la derecha y a la ultraderecha.

La relación con Pedro Sánchez sigue marcada por la tensión

El viaje también se producirá en medio de una relación deteriorada entre Milei y Pedro Sánchez. La tensión escaló en mayo de 2024, cuando el Presidente argentino participó de un acto de Vox en Madrid y calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del mandatario español. El episodio derivó en una crisis diplomática y en el llamado a consultas de la embajadora española en Buenos Aires.

No se anunció una reunión entre Milei y Sánchez durante esta visita. La agenda presidencial, en cambio, prioriza el foro económico, las actividades universitarias y los encuentros con representantes de la Comunidad de Madrid y de espacios vinculados con la derecha española.

El Presidente regresará a la Argentina el jueves 22 por la mañana y retomará sus actividades locales al día siguiente, cuando tiene previsto participar de la cena anual de la Fundación Faro.