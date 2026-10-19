El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 19 de octubre: cielo nublado y baja probabilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada en Santiago del Estero, con temperaturas de entre 15 °C y 25 °C. No se esperan lluvias durante el día y el viento tendrá algunas variaciones en su intensidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 19 de octubre una jornada mayormente nublada en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C. Según el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante todo el día.
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Durante la madrugada, la temperatura rondará los 15 °C, mientras que por la mañana llegará a los 17 °C. Por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 25 °C y, hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 19 °C. La nubosidad se mantendrá durante los cuatro períodos de la jornada.
En cuanto al viento, el SMN pronostica velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la madrugada, la tarde y la noche, con dirección predominante del noreste y del norte. Por la mañana podría intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, inicialmente del este.
Para el martes 20 de octubre, el pronóstico anticipa condiciones similares, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 19 °C y los 25 °C. La probabilidad de precipitaciones también se ubica en el 0% para los períodos previstos.
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El dato para tener en cuenta será el viento: se esperan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora desde la mañana y mantenerse durante la tarde y la noche. Por eso, aunque no se prevén lluvias, el martes podría presentarse ventoso.