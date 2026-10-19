El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 19 de octubre: cielo nublado y baja probabilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada en Santiago del Estero, con temperaturas de entre 15 °C y 25 °C. No se esperan lluvias durante el día y el viento tendrá algunas variaciones en su intensidad.

Hoy 01:52

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 19 de octubre una jornada mayormente nublada en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C. Según el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante todo el día.

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Durante la madrugada, la temperatura rondará los 15 °C, mientras que por la mañana llegará a los 17 °C. Por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 25 °C y, hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 19 °C. La nubosidad se mantendrá durante los cuatro períodos de la jornada.

En cuanto al viento, el SMN pronostica velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la madrugada, la tarde y la noche, con dirección predominante del noreste y del norte. Por la mañana podría intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, inicialmente del este.

Cómo seguirá el tiempo el martes en Santiago

Para el martes 20 de octubre, el pronóstico anticipa condiciones similares, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 19 °C y los 25 °C. La probabilidad de precipitaciones también se ubica en el 0% para los períodos previstos.

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El dato para tener en cuenta será el viento: se esperan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora desde la mañana y mantenerse durante la tarde y la noche. Por eso, aunque no se prevén lluvias, el martes podría presentarse ventoso.