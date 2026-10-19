Familia de víctima clama justicia en Jujuy tras homicidio de joven

La madre de Lautaro Flores, asesinado en Jujuy, exige justicia ante la libertad condicional de la acusada Micaela Rivadeneira.

Hoy 02:29

La lucha por justicia en Jujuy se intensifica tras el asesinato de Lautaro Flores, un joven de 20 años, ocurrido el 26 de julio en el barrio 1° de Marzo, donde su madre, Jorgelina Soto, ha manifestado su indignación y determinación para que la acusada, Micaela Rivadeneira, enfrente las consecuencias de sus actos.

A pocas cuadras del estadio 23 de Agosto, la tragedia se desató tras un altercado en el que Lautaro, que se encontraba en la escena llevando a otros músicos, fue apuñalado en el corazón, lo que resultó fatal. Este ataque ocurrió después de un partido de fútbol, un contexto que acentúa la gravedad de la situación.

Jorgelina Soto ha declarado: "Voy a seguir saliendo a la calle hasta que ella esté otra vez tras las rejas, donde tiene que estar", refiriéndose a la acusada, quien actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria, un hecho que ha generado un fuerte rechazo por parte de la familia y la comunidad.

Durante una reciente marcha organizada por la Asociación Madres y Padres del Dolor, Soto exigió una revisión del estado de la causa y que se considere la participación de cómplices que, según ella, deberían también ser detenidos. La madre ha expresado su descontento por la aparente falta de acción de las autoridades, afirmando: "Los cómplices están disfrutando de la calle como si nada".

El caso ha tomado un giro complicado, ya que la defensa de Rivadeneira logró que se le otorgara prisión domiciliaria, lo que ha generado más frustración en la familia de la víctima. "Nadie se quiere hacer cargo, nadie nos quiere dar una respuesta por el pedido que estoy haciendo", lamentó Soto.

La investigación se encuentra en una fase crítica, habiendo finalizado la etapa penal preparatoria hace dos semanas. La madre de Lautaro ha instado a las autoridades a actuar con rapidez y transparencia, mientras espera la fecha del juicio y la justicia que tanto anhela para su hijo.

El doloroso recuerdo del ataque resuena en la comunidad, donde Lautaro era conocido por su pasión por la música. Su muerte ha dejado una huella profunda en quienes lo conocieron y ha encendido una llama de lucha por justicia que no cesará hasta que todos los responsables sean llevados ante la ley.