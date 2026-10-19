“Hay quilombos en el grupo”: Lizy Tagliani expuso las internas de MasterChef Celebrity

En plena gala de última chance, la humorista reveló que hay tensiones en el chat de WhatsApp de los participantes. La invitación de Luck Ra para ver el debut del programa en su casa quedó en el centro de la polémica, mientras otros concursantes contaron por qué se alejaron del grupo.

Hoy 01:12

Las internas de MasterChef Celebrity salieron a la luz durante la gala de última chance del reality de Telefe. En pleno programa, Lizy Tagliani le advirtió a la conductora, Wanda Nara, que había conflictos entre los participantes y reveló: “Wanda, hay quilombos en el grupo”.

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La conversación giró alrededor del chat de WhatsApp que comparten los concursantes y de una invitación de Luck Ra para reunirse en su casa, hacer un asado y ver juntos el estreno del ciclo. Según trascendió, la convocatoria no tuvo asistentes y tampoco recibió respuestas de varios integrantes del grupo, una situación que generó comentarios y malestar.

La invitación de Luck Ra que desató los comentarios

Durante el intercambio, algunos participantes explicaron que la invitación había llegado con muy poca anticipación y que ya tenían otros compromisos. China Ansa señaló que el aviso se hizo apenas una hora antes del encuentro, mientras que Marta Fort cuestionó el horario elegido: “Invitó a las ocho de la noche y la gente tiene otros planes”.

Edith Hermida, por su parte, sostuvo que le había avisado al cantante y que le hubiera gustado conocer su casa: “Yo le avisé. Yo me moría de ganas de conocer la casa de Luck Ra”. Sebastián Presta también consideró que la reunión se organizó sobre la hora, mientras que Diego Ramos aseguró que había respondido que asistiría, aunque no recibió confirmación del resto: “Yo fui el único que dije: ‘Ay, yo voy’. Pero nadie me contestó”.

Hernán Coronel contó por qué abandonó el chat

Otro de los episodios que alimentó las versiones sobre las internas fue la salida de Hernán Coronel, líder de Mala Fama. En una entrevista con SQP, el cantante explicó que decidió irse porque sentía que sus mensajes y publicaciones no generaban reacción entre sus compañeros.

“Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola”, relató. También contó que compartía invitaciones a sus shows y videos musicales, pero que sus publicaciones pasaban inadvertidas mientras otros mensajes sí recibían respuestas. “Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”, resumió. Aunque algunos compañeros le pidieron que regresara, aseguró que no tenía intención de volver al grupo.

Las versiones sobre Pablo Giralt y China Ansa

La actividad de Pablo Giralt en el chat también fue mencionada en programas de espectáculos. Yanina Latorre sostuvo que el periodista era uno de los participantes más activos, con saludos, fotos de comidas y videos de sus preparaciones. A su vez, Pía Shaw señaló que Giralt integraba el grupo de administradores y que algunos concursantes se habrían mostrado molestos por la frecuencia de sus mensajes motivadores.

En ese contexto, también trascendió un supuesto cruce con China Ansa, quien habría considerado insistentes algunas de sus intervenciones. Durante la charla en MasterChef Celebrity, Lizy comentó que Giralt se habría angustiado por las discusiones, mientras que Ansa pidió bajar el tono y recordó que los participantes también tienen otros asuntos y compromisos por fuera del programa.

Así, lo que comenzó como una conversación distendida durante la gala terminó exponiendo desacuerdos y susceptibilidades dentro del grupo de MasterChef Celebrity. A pocas semanas del inicio de la competencia, el chat de WhatsApp quedó en el centro de la escena, con la invitación de Luck Ra y las salidas de algunos participantes como episodios que reavivaron las versiones sobre las internas.