Tras el éxito de Carrie, Alison Thornton analizó el fuerte poder que tienen las redes sociales

La actriz que interpreta a Chris Hargensen en la nueva adaptación de la novela de Stephen King reflexionó sobre la influencia del mundo digital y su relación con el poder, el acoso y la necesidad de controlar a los demás.

Hoy 08:38

El estreno de la nueva adaptación de Carrie, dirigida por Mike Flanagan, abrió el debate sobre distintas formas de violencia en la era digital. En ese contexto, Alison Thornton, quien interpreta a Chris Hargensen, analizó el papel de las redes sociales en la historia y su capacidad para convertirse en una herramienta de poder.

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La actriz explicó que su personaje y Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, atraviesan caminos paralelos: ambas descubren una forma de ejercer influencia sobre su entorno, aunque lo hacen de maneras muy diferentes. Mientras Carrie desarrolla habilidades telequinéticas, Chris utiliza las redes sociales para exponer, humillar y hostigar a otras personas.

En la serie, Chris crea una cuenta anónima de Instagram llamada Carrie Red, desde la que publica contenido destinado a perjudicar a sus compañeros. El anonimato le permite actuar con una sensación de impunidad y construir una posición de poder frente a quienes se convierten en blanco de sus ataques.

Las redes sociales como instrumento de control

Thornton vinculó el comportamiento de Chris con los conflictos que atraviesa fuera de Internet. La joven enfrenta problemas familiares, incertidumbre sobre su futuro y el deterioro de sus relaciones personales. En ese escenario, las redes sociales funcionan como una vía para recuperar el control y ejercer influencia sobre los demás.

La actriz también destacó los paralelismos entre las protagonistas y la manera en que ambas responden a las dificultades. Sin embargo, mientras Carrie descubre una capacidad sobrenatural que termina teniendo consecuencias devastadoras, Chris encuentra en la exposición pública una forma de canalizar su frustración y reafirmarse frente a su entorno.

Alison Thornton

La historia también explora la influencia de la familia en la construcción de su personalidad. Chris creció bajo la idea de que perder no es una opción, una mentalidad que contribuye a explicar su dificultad para aceptar los límites y reconocer el daño que provoca.

A través de este personaje, la producción propone una mirada sobre el ciberacoso y las consecuencias de utilizar la popularidad digital para someter o lastimar a otras personas. La posibilidad de publicar contenido desde el anonimato amplifica el alcance de sus acciones y convierte los conflictos escolares en situaciones de exposición pública.

La interpretación de Thornton busca mostrar las contradicciones de Chris sin justificar su conducta. Su historia personal permite comprender algunos de sus comportamientos, pero no elimina la responsabilidad por las decisiones que toma.

Con esta nueva versión, Carrie actualiza algunos de los temas centrales de la obra de Stephen King y los traslada a un escenario atravesado por las redes sociales. El poder, la humillación y la búsqueda de reconocimiento se combinan en una historia que pone en primer plano los riesgos de convertir el mundo digital en un espacio para ejercer violencia.