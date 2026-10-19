Para Granados "el candidato de Cristina Kirchner va a ser Sergio Massa"

Así lo indicó en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:31

El licenciado Osvaldo Granados consideró que Sergio Massa sería el candidato presidencial de Cristina Kirchner en el próximo escenario electoral. Lo expresó este lunes durante su columna en Radio Panorama, en la que también abordó la situación económica del país, el endeudamiento de las familias y las disputas internas dentro del peronismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al referirse al panorama político, Granados señaló que los distintos sectores ya muestran sus posicionamientos y diferencias. “La política, uno se da cuenta quién está jugando para uno o para otro. Los medios, los diarios, algunos están con Cristina y otros con Kicillof”, analizó.

En ese contexto, mencionó que Massa mantuvo una reunión con la expresidenta y sostuvo: “Yo creo que el candidato de Cristina va a ser Sergio Massa”. Según su interpretación, el exministro de Economía conserva contactos y vínculos políticos que podrían favorecerlo en una eventual definición de candidaturas.

Petróleo: más dólares, pero presión sobre los precios

En el plano económico, Granados describió una situación de beneficios y perjuicios derivados de un mismo fenómeno, en referencia al aumento del precio internacional del petróleo.

Explicó que la suba del barril favorece las exportaciones argentinas de crudo hacia mercados del sudeste asiático, con ingresos de divisas que pueden superar los obtenidos por productos tradicionales como el trigo y el maíz. Sin embargo, advirtió que ese escenario también genera presiones inflacionarias.

En ese sentido, señaló que, aunque YPF intente contener los precios de los combustibles, el encarecimiento internacional puede obligar a aplicar ajustes. De esta manera, un factor que contribuye al ingreso de dólares también puede repercutir sobre los costos internos.

Granados también se refirió a la evolución de la morosidad y sostuvo que el incumplimiento de los pagos está bajando lentamente, aunque advirtió que persisten dificultades vinculadas al acceso al crédito.

En particular, puso el foco en los préstamos ofrecidos mediante billeteras virtuales, por los que señaló que se cobran tasas de interés exorbitantes. La situación representa una preocupación para los usuarios que recurren a estas herramientas para cubrir gastos cotidianos y luego enfrentan dificultades para devolver el dinero.

Otro de los puntos destacados de su análisis fue la expansión del monotributo en Argentina. Según indicó, la cantidad de monotributistas creció un 22% en comparación con hace cinco años.

Para Granados, el fenómeno refleja las dificultades que atraviesa una parte de la población para acceder a un empleo formal. En ese marco, interpretó que muchas personas encontraron en el trabajo independiente una alternativa para evitar quedar desocupadas.

El analista vinculó así la evolución del régimen simplificado con las transformaciones del mercado laboral y las estrategias que adoptan los trabajadores frente a la falta de oportunidades de empleo registrado.