Trump alcanzó su peor nivel de aprobación a dos semanas de las elecciones legislativas

Una encuesta de ABC News, The Washington Post e Ipsos ubicó la aprobación del presidente en el 33%, mientras que el 66% desaprueba su gestión y los demócratas aventajan a los republicanos entre los votantes probables.

Hoy 08:28

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 33%, el nivel más bajo registrado para el mandatario en esta serie de encuestas, a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

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El relevamiento, elaborado por ABC News, The Washington Post e Ipsos, mostró además que el 66% de los estadounidenses desaprueba la gestión del mandatario. La cifra de aprobación representa una caída de cuatro puntos respecto de julio.

Entre los votantes independientes, el respaldo a Trump se ubica en apenas el 22%, mientras que entre los republicanos conserva un apoyo mayoritario, aunque inferior al registrado al comienzo de su segundo mandato.

El costo de vida, entre las principales preocupaciones

Uno de los factores que aparece detrás del deterioro de la imagen presidencial es la situación económica. La encuesta refleja un fuerte malestar por el costo de vida, la inflación y el precio de los combustibles.

Además, el 72% de los consultados considera que Estados Unidos avanza en la dirección equivocada, mientras que solo una minoría evalúa positivamente el rumbo del país.

Ventaja demócrata de cara a las legislativas

El sondeo también midió la intención de voto para la Cámara de Representantes. Entre los votantes probables, el 52% dijo que respaldaría a candidatos demócratas, frente al 44% que elegiría a republicanos, una diferencia de ocho puntos.

La brecha se amplió respecto de julio, cuando la distancia entre ambas fuerzas era de tres puntos. De todos modos, se trata de una medición nacional y no permite determinar por sí sola qué partido controlará el Congreso, ya que el resultado dependerá de cada distrito y estado.

La encuesta fue realizada entre el 9 y el 13 de octubre y contó con la participación de 2.545 adultos estadounidenses. Las elecciones de medio término se celebrarán el 3 de noviembre y renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.