La Banda se prepara para un clima cubierto: temperaturas agradables hoy Lunes 19 de octubre de 2026

Los bandeños se encontrarán con un día cubierto y temperaturas moderadas. El pronóstico indica un ascenso gradual en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despertaron con un clima cubierto y una temperatura actual de 16.1 °C, que se siente aún más fresca, alcanzando los 12.9 °C. La humedad se sitúa en un 53%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana.

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El viento sopla a 12.6 km/h desde el este-noreste, añadiendo un ligero toque de brisa que puede hacer que la jornada se sienta un poco más fría. Este tipo de clima es típico para esta época del año en La Banda, donde los bandeños disfrutan de temperaturas moderadas.

Para hoy, el pronóstico indica que la temperatura máxima alcanzará los 23.8 °C, mientras que la mínima se mantendrá en los 16.1 °C. Este rango de temperaturas permitirá que los bandeños disfruten de actividades al aire libre sin el agobio del calor extremo.

De cara a mañana, el clima se mantendrá cubierto con una mínima de 17.9 °C y una máxima que podría llegar hasta los 29.3 °C, lo que sugiere un leve ascenso en las temperaturas para los próximos días. Los bandeños pueden esperar un clima similar en las jornadas venideras.

Finalmente, el miércoles también se presentará con cielo cubierto, con una mínima de 16.2 °C y una máxima que alcanzará los 33.3 °C. Este aumento en las temperaturas podría marcar el inicio de un cambio en las condiciones climáticas en La Banda.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.