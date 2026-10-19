Termas de Río Hondo se cubre de nubes y temperaturas frescas hoy Lunes 19 de octubre de 2026

Hoy, los termenses se enfrentarán a un clima cubierto con temperaturas moderadas. El pronóstico para los próximos días sugiere un leve aumento térmico.
Hoy en Termas de Río Hondo, el clima se presenta cubierto con una temperatura actual de 14.4 °C, que se siente como 13.3 °C debido a la humedad del 74%. Los termenses deberán prepararse para un día fresco, con vientos del NNE a 6.1 km/h que aportan una sensación de frescura.
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El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 13.7 °C y la máxima alcanzará los 21 °C. Este clima cubierto parece mantenerse a lo largo del día, por lo que es recomendable llevar un abrigo ligero si se planea salir.
Para mañana, el 20 de octubre, se prevé que las condiciones sigan siendo cubiertas, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25.6 °C. Esto sugiere que los termenses podrán disfrutar de temperaturas más cálidas a medida que avancen los días.
El miércoles 21 de octubre traerá un cambio notable en el clima, ya que se anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15.6 °C y los 27.7 °C. Esto permitirá a los habitantes de Termas de Río Hondo disfrutar de un día más brillante y cálido.
En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es cubierto con temperaturas que van de 13.7 °C a 21 °C hoy. Para los próximos días, se espera que el clima permanezca en su mayoría nublado, pero con un aumento gradual en las temperaturas, especialmente hacia el miércoles.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.