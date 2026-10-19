“La vida no se recupera, la plata sí”: el crudo relato del padre Jorge Ramírez tras el violento asalto

El sacerdote habló con Radio Panorama y relató cómo fue sorprendido durante la madrugada en la parroquia San Juan Diego.

Hoy 12:04

El padre Jorge Fernando Ramírez habló este lunes con Radio Panorama luego del violento asalto que sufrió durante la madrugada en la Parroquia San Juan Diego, en el barrio Saint Germain.

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“Gracias a Dios estoy bien. Más allá del susto, de los nervios y de toda una noche sin dormir”, expresó el sacerdote, todavía afectado por lo ocurrido.

Ramírez contó que el hecho se produjo cerca de la medianoche, cuando todavía estaba despierto y terminaba de alimentar a sus perros. En ese momento, el atacante habría ingresado por el garaje y rompió el vidrio de una puerta corrediza.

“Escuché el estruendo, ladraron las perras y cuando salí de mi habitación me encontré con una persona en medio de la oscuridad que me apuntó con un revólver”, relató.

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El sacerdote indicó que el delincuente también llevaba un cuchillo y que, tras un forcejeo, terminó cediendo ante las amenazas. “Me tiró al suelo, me amenazó con la pistola y me pedía que le diera el dinero”, recordó.

Ramírez explicó que el atacante se llevó la recaudación de las misas del fin de semana, dinero destinado al pago de albañiles y fondos que la comunidad venía ahorrando para terminar una obra en la parroquia.

Además, contó que el delincuente le exigió acceder a la billetera virtual de la comunidad. “Lo tuve que hacer porque me estaba amenazando”, señaló.

“Me encañonaron en la cabeza, pero en un momento de lucidez dije: prefiero que se lleve la plata y no terminar en el hospital”, agregó.

El sacerdote lamentó especialmente que el dinero sustraído perteneciera a la comunidad. “Lo que más me duele es que se llevó la plata de la gente, porque era lo que estábamos ahorrando para hacer obras en la parroquia”, manifestó.

La amenaza antes de escapar

Según relató Ramírez, antes de retirarse el agresor le pidió que no realizara la denuncia y volvió a amenazarlo.

“Me dijo que no lo denunciara porque si lo hacía iba a venir a matarme”, contó. También señaló que el hombre intentó justificar el robo diciendo que necesitaba el dinero porque su madre estaba enferma.

El sacerdote aclaró que no pudo identificar al atacante, aunque indicó que parecía conocerlo y saber que se encontraba en una parroquia.

Tras la huida, Ramírez activó la alarma y buscó ayuda entre vecinos y comercios de la zona. Destacó además que la Policía llegó rápidamente y realizó las pericias correspondientes.

“La vida no se recupera, la plata sí”

Consultado sobre qué pensó mientras era amenazado, el sacerdote fue contundente: “La vida es un bien que no se recupera, la plata se recupera, pero la vida no”.

A pesar del impacto emocional, sostuvo que intenta continuar con sus actividades y agradeció los numerosos mensajes de apoyo que recibió.

“Queda la secuela del susto y del miedo, pero hay que tener ánimo y seguir adelante. No hay que bajar los brazos ni dejarse atormentar”, expresó.

Y cerró con un mensaje para otras víctimas de hechos de inseguridad: “Hoy me pasó a mí, pero le puede pasar a cualquiera. Hay que dejarse ayudar, buscar con quién hablar y seguir adelante, con la ayuda de Dios”.