Boca se ilusiona con Paredes para enfrentar a Vasco da Gama: respondió bien y Arruabarrena define el equipo

El capitán superó una exigente práctica en el predio de Flamengo y quedó a disposición para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana

Hoy 12:49

Boca Juniors ultima los detalles para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. Este martes 20 de octubre, desde las 21.30, visitará a Vasco da Gama en el Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de revertir la serie y conseguir un lugar en la final.

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La principal novedad en el Xeneize pasa por Leandro Paredes, quien respondió favorablemente en el entrenamiento realizado este lunes en el predio de Flamengo y quedó a disposición de Rodolfo Arruabarrena, pese a haber sufrido un desgarro hace apenas diez días.

El capitán participó con normalidad de los trabajos, completó una práctica de mayor exigencia y no presentó inconvenientes. De esta manera, el cuerpo técnico deberá decidir si arriesga al mediocampista desde el inicio o utiliza a Rodrigo Battaglia.

Paredes superó la última prueba y quiere ser titular ante Vasco

La recuperación de Leandro Paredes generó optimismo dentro del plantel de Boca, especialmente por la importancia del encuentro que se disputará en Río de Janeiro.

El mediocampista había sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho durante el empate frente a Instituto de Córdoba, pero aceleró su recuperación para intentar estar presente en la revancha.

Durante los últimos días, el campeón del mundo trabajó intensamente y logró reincorporarse a las prácticas grupales. Este lunes, en el predio de Flamengo, respondió sin inconvenientes a una exigencia física mayor, lo que aumentó sus posibilidades de jugar.

Sin embargo, su presencia entre los titulares todavía no está confirmada, ya que el plazo de recuperación es considerablemente menor al habitual para una lesión muscular de estas características.

El propio futbolista manifestó su intención de estar en el campo de juego, aunque la decisión final dependerá de Arruabarrena y de la evaluación del cuerpo médico.

Paredes o Battaglia: la gran duda en el mediocampo de Boca

Una de las principales incógnitas para el entrenador es quién ocupará el puesto de volante central en el Maracaná.

La primera alternativa es Leandro Paredes, siempre que se encuentre en condiciones físicas para afrontar la exigencia del partido.

La otra opción es Rodrigo Battaglia, quien volvió a jugar el viernes frente a Talleres, después de casi once meses de inactividad.

Pese a su falta de ritmo competitivo, el exjugador de Atlético Mineiro completó una buena actuación y quedó como una alternativa concreta para integrar el equipo titular.

Además, Tomás Belmonte continúa lesionado, mientras que Williams Alarcón perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico después de su rendimiento en el partido de ida frente a Vasco da Gama.

Con este panorama, Paredes y Battaglia se disputan un lugar en el mediocampo, que también tendría a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Villa y Velasco pelean por un puesto en el ataque

La otra duda de Rodolfo Arruabarrena aparece en el sector ofensivo.

El entrenador tiene previsto contar desde el inicio con Miguel Merentiel y Leonel Flores, mientras que el tercer integrante del ataque saldrá entre Sebastián Villa y Alan Velasco.

El colombiano Villa se recuperó del esguince de tobillo que sufrió durante el encuentro de ida y aparece con una ligera ventaja para ser titular.

Por su parte, Velasco también recibió el alta después de un desgarro en el aductor izquierdo, aunque llegará al compromiso con apenas 19 días de recuperación.

El exjugador de Independiente había mostrado un buen rendimiento antes de lesionarse frente a Unión, cuando ocupaba el lugar que dejó vacante Tomás Aranda tras su operación.

Por este motivo, Arruabarrena deberá evaluar la condición física de ambos futbolistas y definir cuál se adapta mejor a las necesidades del equipo para intentar revertir la eliminatoria.

La probable formación de Boca para enfrentar a Vasco da Gama

Con dos dudas importantes en el equipo, el Xeneize podría presentar la siguiente alineación:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca busca la remontada en el Maracaná

El Xeneize afrontará este martes una noche decisiva en Brasil, donde tendrá la obligación de conseguir un resultado favorable para continuar su camino en la Copa Sudamericana.

La buena evolución de Leandro Paredes representa una noticia importante para el cuerpo técnico, aunque también implica una decisión delicada por el riesgo físico que supone adelantar su regreso.

Mientras tanto, Sebastián Villa, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia aparecen como alternativas para completar el once inicial.

Con el plantel instalado en Río de Janeiro, Arruabarrena aguardará hasta último momento para resolver las dudas y definir el equipo que buscará la clasificación a la final frente a Vasco da Gama.