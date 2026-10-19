Qué necesita River para jugar la Copa Libertadores 2027 y cómo Boca podría ayudarlo

El Millonario ganó 3-0 en Córdoba, llegó al séptimo puesto de la tabla anual y todavía tiene chances de clasificarse al máximo torneo continental. Le quedan tres partidos clave para definir su futuro.

Hoy 13:02

River Plate mantiene viva la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 después de conseguir una importante victoria por 3-0 frente a Belgrano de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio alcanzó los 49 puntos en la tabla anual, escaló al séptimo puesto y todavía tiene posibilidades de conseguir un lugar en el máximo certamen continental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La goleada en el estadio Mario Alberto Kempes, con tantos de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, le permitió al Millonario superar a varios competidores directos y mantenerse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Sin embargo, el principal objetivo de River continúa siendo disputar la Copa Libertadores, una meta que todavía puede alcanzar mediante diferentes caminos, aunque necesitará mejorar su posición en la tabla anual o conquistar el Torneo Clausura.

Te recomendamos: La llamativa frase de Leonardo Ponzio tras la goleada de River ante Belgrano: "Nunca voy a hacerle daño al club"

Cómo quedó River en la tabla anual después de ganarle a Belgrano

Con los tres puntos conseguidos en Córdoba, River llegó a las 49 unidades y se ubicó en el séptimo puesto de la tabla anual.

El Millonario superó a Belgrano y Gimnasia de La Plata, que quedaron con 48 puntos, y se acercó a otros equipos que también pelean por las plazas internacionales.

Por delante aparecen Instituto, con 50 unidades, e Independiente Rivadavia y Vélez, ambos con 52 puntos.

En el Torneo Clausura, River también mejoró su situación: alcanzó los 20 puntos y quedó quinto en la Zona B, por encima de Sarmiento de Junín gracias a la diferencia de gol.

De esta manera, el equipo de Leonardo Ponzio volvió a ubicarse entre los ocho mejores de su grupo, fortaleciendo sus posibilidades de disputar los playoffs.

Te recomendamos: Enzo Pérez sorprendió a los hinchas de River: apareció en la popular para alentar al Millonario ante Belgrano

Qué necesita River para jugar la Copa Libertadores 2027

El panorama del Millonario es exigente, pero todavía tiene posibilidades concretas de conseguir la clasificación.

Actualmente, River suma 49 puntos y le quedan nueve unidades en juego durante la fase regular del Torneo Clausura.

Si consigue ganar los tres encuentros restantes, alcanzará los 58 puntos en la tabla anual, una cifra que podría permitirle competir por los puestos de clasificación a la Libertadores.

Como referencia, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual de 2025 con 57 unidades, aunque esa cifra no garantiza que el mismo puntaje alcance en la temporada actual.

Por ese motivo, River no solamente necesita sumar, sino también seguir de cerca los resultados de sus competidores directos, entre ellos Boca, Argentinos Juniors, Rosario Central, Vélez e Independiente Rivadavia.

Además, el conjunto de Núñez cuenta con otra posibilidad: consagrarse campeón del Torneo Clausura 2026, lo que le otorgaría una plaza directa para disputar la Copa Libertadores del próximo año.

Te recomendamos: River se floreó ante Belgrano, lo goleó en Córdoba y se metió en zona de playoffs

Los tres partidos que le quedan a River en el Torneo Clausura

El calendario del Millonario presenta una recta final especialmente exigente, con dos clásicos y un encuentro frente a un equipo que lucha por permanecer en Primera División.

Los compromisos restantes serán:

Fecha 14: River vs. Racing. El Millonario recibirá a la Academia en el estadio Monumental, el domingo 25 de octubre, desde las 19.15 .

El Millonario recibirá a la Academia en el estadio Monumental, el . Fecha 15: Boca vs. River. El Superclásico se disputará en La Bombonera, en un enfrentamiento que podría ser determinante para la tabla anual.

El Superclásico se disputará en La Bombonera, en un enfrentamiento que podría ser determinante para la tabla anual. Fecha 16: Aldosivi vs. River. El conjunto de Núñez cerrará la fase regular como visitante frente al equipo marplatense.

River necesita sumar la mayor cantidad posible de los nueve puntos disponibles para mejorar su ubicación y llegar a los playoffs con mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos.

Cómo Boca podría ayudar a River a clasificarse a la Libertadores

Uno de los escenarios más particulares que analiza el mundo River involucra directamente a Boca Juniors, su eterno rival.

El Xeneize continúa en competencia en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, dos torneos cuyos campeones obtienen plazas internacionales.

Si Boca conquista la Copa Sudamericana o la Copa Argentina, podría generarse un corrimiento de cupos, dependiendo de su posición final en la tabla anual y de cómo se distribuyan las clasificaciones.

En ese escenario, River podría beneficiarse indirectamente si se libera una plaza a través de la tabla acumulada, incluso sin terminar entre los tres primeros.

Una situación similar podría producirse si el campeón del Torneo Clausura ya estuviera clasificado a la Libertadores por otra vía, lo que también podría modificar la distribución de los lugares disponibles.

De todas maneras, ninguno de estos escenarios garantiza automáticamente la clasificación de River, ya que dependerá de los campeones, las posiciones definitivas y las reglas aplicables al reparto de cupos.

River depende de sus resultados y mantiene viva la ilusión

Después de una temporada irregular, River consiguió una victoria importante frente a Belgrano y recuperó terreno en dos frentes: la clasificación a los playoffs del Clausura y la tabla anual.

Con 49 puntos y tres partidos por disputar, el equipo de Leonardo Ponzio todavía puede alcanzar las 58 unidades y acercarse a los puestos que otorgan el acceso a la Copa Libertadores.

El Millonario tendrá por delante compromisos decisivos frente a Racing, Boca y Aldosivi, además de la posibilidad de pelear por el título del Torneo Clausura.

Mientras tanto, una eventual consagración de Boca en la Copa Argentina o la Sudamericana podría terminar favoreciendo indirectamente a su histórico rival.

Así, River llega al tramo final de 2026 con la clasificación a la Copa Libertadores todavía al alcance, aunque obligado a conseguir resultados y atento a lo que suceda en las demás competencias.