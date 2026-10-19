El CiC San Carlos realizó una jornada de concientización por el día mundial de la lucha contra el Cáncer de mama

La jornada organizada por la Municipalidad de La Banda puso el foco en la detección temprana, el cuidado personal y la importancia de realizar consultas médicas periódicas.

Hoy 13:36

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, la Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, llevó adelante una jornada de concientización y prevención en el Centro Integrador Comunitario (CIC) San Carlos.

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Durante la actividad, el Dr. Juan M. Coronel brindó un taller informativo destinado a los pacientes que asisten al centro de salud, en el que abordó la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, el conocimiento del propio cuerpo, el autoexamen mamario y la realización de controles médicos periódicos.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el testimonio de una integrante del equipo de trabajo, quien compartió su experiencia personal y relató cómo atravesó el proceso de detección de la enfermedad, el tratamiento y su posterior alta médica.

Su historia permitió transmitir un mensaje de esperanza y destacar la importancia de acceder a los controles de salud, realizar las consultas oportunas y contar con acompañamiento durante las distintas etapas de la enfermedad.

Asimismo, el equipo de salud preparó diferentes actividades en la sala de espera, incluyendo una cartelera alusiva a la fecha, la entrega de recordatorios informativos a los pacientes y un desayuno compartido, con el propósito de generar un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización.

Desde el CIC San Carlos destacaron que la prevención requiere del compromiso conjunto de los profesionales de la salud y la comunidad, promoviendo hábitos de cuidado y la realización de estudios que permitan detectar posibles alteraciones de manera temprana.

Finalmente, esta jornada se enmarca en las acciones de promoción y prevención de la salud que desarrolla la Municipalidad de La Banda, bajo la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, con el objetivo de fortalecer la atención primaria, facilitar el acceso a la información y fomentar el cuidado integral de la salud de los vecinos.