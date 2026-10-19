Comenzó la Semana de la Comunicación en la UCSE: conocé las actividades previstas

Del 19 al 23 de octubre, la carrera de Comunicación Social lleva adelante una agenda de propuestas académicas y profesionales, con entrada libre y gratuita y entrega de certificados.

Hoy 14:24

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) puso en marcha una nueva edición de la Semana de la Comunicación, una propuesta organizada por la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo (FCID), que se extenderá hasta el viernes 23 de octubre.

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Durante cinco jornadas, estudiantes, docentes, graduados y profesionales del ámbito local y regional participarán de distintas actividades destinadas a promover la formación, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre los desafíos actuales de la comunicación.

La agenda incluye charlas con referentes del sector, talleres de formación profesional y presentaciones de proyectos y producciones académicas elaboradas por los estudiantes de primero a cuarto año de la carrera.

En este marco, la directora de la Licenciatura en Comunicación Social, Lic. Jesica Escalada, destacó la importancia de generar espacios que permitan visibilizar el trabajo académico, fortalecer el vínculo entre la universidad y el ámbito profesional y poner en valor el rol de los licenciados en Comunicación Social.

Además, la iniciativa será una oportunidad para dar a conocer las nuevas propuestas formativas incorporadas al plan de estudios, que contempla títulos intermedios en Community Management, Periodismo, Tecnologías de la Comunicación y Diseño Multimedial.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones de la UCSE y son abiertas a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita. Asimismo, se entregarán certificados a los participantes.

El cronograma completo de la Semana de la Comunicación puede consultarse a través de las redes sociales oficiales de la universidad.