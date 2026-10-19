Madre exige justicia por el asesinato de su hijo en Alto Comedero

Soledad Segovia, madre del joven asesinado Juan Vanega, exige justicia y castigo para los responsables del crimen ocurrido en Alto Comedero el 13 de diciembre de 2025.

Hoy 14:29

El 13 de diciembre de 2025, Alto Comedero fue escenario de un trágico suceso cuando Juan Vanega, un joven de apenas 14 años, fue asesinado. Soledad Segovia, madre de la víctima, expresó su dolor y frustración en una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, afirmando: "En la causa de Juan quedaron todos libres. Quedó en la nada la causa de mi hijo". Este crimen ha dejado una profunda marca en la comunidad y planteado serias interrogantes sobre la justicia en casos de menores involucrados.

La muerte de Juan Vanega, acaecida a manos de otro menor de 13 años, se produjo en un contexto donde la inimputabilidad de los menores de 16 años complicaba el proceso judicial. A pesar de que el asesinato fue captado por cámaras de seguridad, hasta la fecha no hay responsables cumpliendo condena. Soledad Segovia enfatiza la urgencia de que estos menores sean ubicados en instituciones que puedan rehabilitarlos, afirmando: "Hoy salgo a la calle para pedir justicia por Juan, que esto no quede impune".

El impacto de este crimen resonó fuertemente en la comunidad, donde familiares de otras víctimas se unieron a la marcha organizada por la Asociación Madres y Padres del Dolor. En este contexto, Segovia reveló que no ha recibido respuesta del fiscal de la causa, De Tezanos Pintos, quien le indicó que no se podían tomar acciones adicionales. "Lamentablemente en la causa de Juan no se podía hacer nada", recordó, manifestando su descontento con la respuesta judicial.

La violencia que sufrió Juan no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de territorialidad entre jóvenes de diferentes barrios. El ataque ocurrió cuando Juan y un amigo, que también resultó herido, fueron interceptados por un grupo de adolescentes. "Esto es la Tupac, así de corta", se escuchó decir al agresor antes de apuñalar a Juan, quien sucumbió a sus heridas poco después, a causa de un corte severo en la arteria femoral.

La investigación del caso llevó a la detención de varios adolescentes, aunque la situación legal de los involucrados ha generado un clima de incertidumbre. Días después del crimen, el fiscal solicitó acusaciones y prisión preventiva. Sin embargo, las medidas no fueron renovadas al finalizar el plazo estipulado, lo que genera un sentido de impunidad en la madre de la víctima.

Soledad Segovia también relató las amenazas que su otro hijo ha recibido desde que Juan fue asesinado, lo que añade un nivel de angustia a la familia. "El fiscal nos dijo que teníamos que hacer la denuncia, nada más. ¿De qué nos sirven las denuncias si ellos igual van a seguir haciendo daño?", cuestionó Segovia, evidenciando la falta de protección para su familia y para otros testigos del caso.

El primer Día de la Madre sin su hijo representa un dolor profundo para Soledad, quien comparte su tristeza con su otro hijo. "Juan me hace falta a cada momento, desde que llego a mi casa del trabajo", concluyó, mientras el clamor por justicia sigue resonando en la comunidad de Alto Comedero.